Site CarroLindo.com.br dá Dicas de Como Limpar os Bancos do Carro

CURITIBA, Brasil, 13 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Limpar o carro é uma ação muito importante: não apenas por uma questão estética, mas sobretudo para questões de higiene e segurança, especialmente se uma criança entra no carro e acaba deixando migalhas e terra, isso acumula muita sujeira no carro.

Veja agora 5 dicas úteis para limpar corretamente o banco do seu carro!

Como limpar o assento de carro - 5 conselhos práticos

O melhor momento para proceder à limpeza do assento do carro é quando está ensolarado (para que você possa secá-lo melhor) e, especialmente, quando você tem certeza de que ele não será utilizadol por pelo menos um dia, para que você tenha tempo para uma limpeza adequada. Lembre-se de que a criança nunca deve entrar no carro sem assento, mesmo por curtos períodos.

Consulte o manual de instruções

Antes de começar a limpar o banco do seu carro, consulte o manual de instruções. Cada assento é diferente e, portanto, não há regras que se apliquem a todos. Retire o manual para encontrar indicações precisas sobre como proceder melhor e descobrir como remover completamente o assento para realizar a limpeza.

Remova todas as partes possíveis

Remova tudo que puder. Tente desprender o máximo possível do corpo principal; quanto mais você remover, mais fácil será limpá-los. Geralmente, os melhores assentos de carro têm peças removíveis que podem ser lavadas com maior comodidade, para que você não precise fazer nada com muito esforço. Você economiza muito tempo e garante uma higiene profunda se descobrir como remover tudo e limpar seu banco mais rápido.

Pode ser que o modelo do seu assento não seja removível; nesse caso, a melhor solução para a limpeza é passar o aspirador com o bocal pequeno diretamente no assento (e com muito cuidado também nas dobras do assento).

Se houver manchas, prossiga com a remoção das manchas com um pano úmido e detergente, enxágue somente com água e deixe tudo secar ao sol por algumas horas.

Limpe as correias e cintos manualmente

Em particular, preste atenção às correias e cintos do banco, que são uma das partes fundamentais do banco. De fato, eles têm a tarefa de segurança, portanto, não devem afrouxar ou qualquer outra coisa. As fibras do arnês devem permanecer intactas, portanto, limpe-as à mão com pano umedecido para não alterar sua funcionalidade. De fato, é preferível não lavar os cintos.

Use produtos delicados

Quando se trata de lavar os produtos de carro, você deve sempre usar detergentes leves e hipoalergênicos. Muitas vezes você não pensa nisso, mas dentro de detergentes, existem substâncias químicas que podem até ser perigosos para crianças. O detergente que você usa para limpar o assento do carro (assim como também das roupas) deve ser hipoalergênico e de origem natural. Dessa forma, você certamente não causará dermatite e patologias dermatológicas semelhantes.

Use aparelhos de limpeza

Você possui um aparelho à vapor? Você pode usá-lo para limpar o banco do seu carro! O vapor é muito importante para a higiene do assento do carro, pois garante uma limpeza profunda, prática e rápida, sem a necessidade de recorrer a produtos químicos. Ou seja, o vapor elimina germes, bactérias e ácaros em um piscar de olhos.

É uma solução ideal, especialmente se a cadeirinha for usada por um bebê ou criança pequena, dessa maneira os alérgenos e os ácaros podem ser eliminados.

Conclusão

Escolha o momento mais apropriado para limpar o assento do seu carro. Tendo que desmontá-lo completamente, é importante que você faça isso quando tiver certeza de que não precisa usar o carro. Além disso, tendo que secá-lo ao ar livre, melhor se você fizer tudo em um belo dia de sol.

FONTE Site Carro Lindo

