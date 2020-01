Site CarroLindo.com.br ensina Como Renovar a Carteira de Motorista em SP

CURITIBA, Brasil, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- De 4 em 4 anos, todos os motoristas brasileiros são obrigados a renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação, mais conhecida como CNH. Apesar de ser um processo relativamente simples, muita gente ainda tem dúvidas de como realizar da maneira correta.

O mais importante é que você, condutor, saiba quais são suas obrigações. Afinal, não é ter um carro. É necessário estar em ordem com a lei para dirigir tranquilamente.

A partir daí você confere onde ir para iniciar o seu processo de renovação, entende o que significa exercer atividade remunerada com o carro e confere a resposta para as dúvidas mais comuns.

Onde ir para renovar

No passado, todos os processos eram realizados no Detran, em São Paulo. Para melhor atendimento e menos burocracia dos processos, os postos do Poupatempo são os mais procurados na hora de renovar a CNH.

Você deve agendar o seu horário por meio do site oficial do Poupatempo da sua região. Os agendamentos são feitos somente pelo site.

Faça isso com antecedência, para evitar preocupações. Você deve comparecer no dia do seu agendamento, com 15 minutos de antecedência, portando os seguintes documentos: a sua carteira de habitação antiga, comprovante de residência dos últimos 3 meses. Também é necessário realizar o pagamento da taxa, no valor de R$ 56,56, que deve ser feito no próprio Poupatempo.

É obrigatório que você passe novamente no exame médico, que deve ser realizado no dia do seu agendamento, no próprio Poupatempo. No entanto, o exame psicotécnico não é obrigatório, a menos que você exerça atividade remunerada com o veículo.

O que significa exercer atividade remunerada?

Essa é uma dúvida que muitos motoristas podem ter, afinal, para tirar a primeira habilitação é obrigatório que o condutor realize o exame psicotécnico. Porém, daqui por diante, só será necessário realizar o exame novamente se o condutor exercer atividade remunerada, o que significa utilizar a carteira de habilitação para trabalho, o que é o caso de um taxista ou caso tenha uma outra categoria de CNH (as categorias podem ser C, D ou E).

Se você gostaria de saber se a sua atividade exige a realização do exame, procure o Detran para maiores informações. É importante lembrar que os postos de atendimento do Poupatempo não realizam o exame psicotécnico, apenas o exame médico.

Na hora de renovar a sua carteira, um atendente do Poupatempo irá perguntar se você exerce atividade remunerada com o veículo ou não. Se a resposta for sim, você terá que já trazer pronto o seu exame ou retornar em um outro dia para prosseguir com a renovação.

Dúvidas mais comuns

Se eu estiver com a minha habilitação vencida, posso dirigir?

De acordo com as normas do Detran, o condutor tem até 30 dias após o vencimento para regularizar sua carteira. Após disso, dirigir com a carteira vencida pode resultar em suspensão.

Posso realizar a renovação da minha habilitação se eu tiver tido multas anteriormente?

Não. Neste caso, é necessário quitar todas as multas. A depender da gravidade da pontuação, multas de nível 5, por exemplo, você deve consultar o Detran para saber qual é o procedimento mais adequado.

Posso renovar minha habilitação sem sair de casa?

Sim, essa é uma nova modalidade implementada pelo Detran. Caso você seja um motorista que não esteja com a carteira vencida, não exerça atividade remunerada, não precise de nenhuma alteração cadastral e não tenha nenhum processo ou multas em aberto, você pode realizar o processo para renovação da CNH por meio do site oficial do Detran.

Nele, você encontra todo o passo a passo necessário para o pedido online. É importante lembrar também que o seu endereço precisa estar correto, uma vez que a sua nova CNH será enviada por meio deste endereço.

Para conferir mais dicas e notícias sobre carros, acesse o site https://www.carrolindo.com.br/.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Carro Lindo

SOURCE Carro Lindo