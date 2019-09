Site CelularOnline.org dá Dicas de Como Tirar Boas Fotos pelo Celular

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Tirar fotos profissionais é o desejo de muitas pessoas. Mais de 80% da população gosta de tirar fotos em diferentes momentos. E a maior preocupação delas é com o resultado final das fotos. A grande maioria não sabe que para ter fotos com excelente qualidade requer muito mais que uma ótima câmera. Por traz de muitas imagens com foco e resultado profissional, existem técnicas que podem ser despercebidas para a grande maioria. Nesse texto eu vou mostrar as 20 dicas para deixar sua foto com resultado profissional.

1-Escolha o cenário perfeito

Uma das dicas mais importantes para quem quer uma foto profissional com a câmera do celular, é escolher o cenário perfeito. Essa pode ser uma dica que vai decidir se sua foto vai ficar perfeita ou não. Dê atenção a escolha desse ambiente e veja o resultado final.

2-Use uma boa iluminação

A iluminação do ambiente também interfere muito no resultado final de uma foto. Para ter um bom resultado, escolha um ambiente com ótima iluminação, pois ela valoriza diversos aspectos da foto.

3-Escolha a melhor distância para tirar a foto

Você sabia que a distância da lente e do alvo da foto pode interferir no resultado da mesma? A dica nesse caso é que a distância não pode ser muito perto ou longe. É preciso um meio termo para que o resultado seja satisfatório.

4-Evite usar o zoom digital

Muitas pessoas gostam de usar o recurso do zoom digital da câmera do celular. Mas, ele normalmente não é indicado para quem deseja um resultado mais profissional. O uso desse recurso pode desfocar a imagem e por isso ele não é indicado.

5-Evite usar o flash do aparelho

Quem deseja tirar uma foto profissional deve evitar o uso do flash. Ele só vai deixar a foto com efeitos feios e até mesmo estragar a foto. Muitas pessoas gostam de usar esse recurso para tirar fotos a noite. Mas quem deseja um resultado perfeito, deve evitar a todo custo o uso desse recurso.

6-Cuide da lente do seu celular

A lente da câmera do celular é muito frágil e precisa de cuidado redobrado. Ela é a responsável por captar imagens mais que perfeitas. Então todo cuidado é pouco.

7-Faça vários cliques de uma só vez

Uma ótima dica para quem deseja ter a foto perfeita, é fazer vários cliques em sequência. Dessa forma fica muito mais fácil conseguir o clique perfeito.

8-Verifique a resolução da câmera

Muitos celulares possuem resolução muito alta ou em Full HD, mas para ativar essa opção é preciso mexer na configuração da mesma. Só assim o usuário consegue a melhor imagem para as suas fotos.

9-Não ignore o foco da imagem

Para que uma imagem fique perfeita, o foco da imagem precisa está certo. Não adianta fazer o clique com a imagem destorcida.

10-Use acessórios para melhorar o desempenho da foto

Hoje em dia existem diferentes tipos de acessórios para facilitar o momento de fazer as fotos. Quem deseja um resultado profissional, deve investir em alguns deles.

Essas são as 10 dicas para tirar uma foto profissional com a câmera do celular!

