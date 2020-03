Site CelularOnline.org dá Dicas de Cuidados ao Carregar o Celular

CURITIBA, Brasil, 17 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Nos dias atuais, já é de consenso comum que os aparelhos celulares representam uma verdadeira revolução na vida das pessoas e que a maioria das atividades que fazemos no dia a dia sempre usamos este acessório como ferramenta.

Por isto, estes aparelhos estão cada vez mais sofisticados e muita gente não hesita em gastar uma verdadeira fortuna na hora de adquirir o seu.

Entretanto, o que muitos usuários estão negligenciando é a escolha de alguns itens que vem com o seu modelo atual, dentre eles, um de fundamental importância, o seu carregador.

Considerado como de fundamental importância, afinal sem ele como o seu smartphone vai poder funcionar adequadamente e pelo tempo necessário para que possa desempenhar todas as suas funções que foi programado para fazer?

Entretanto, muita gente tem deixado de lado uma escolha mais criteriosa deste acessório e optado por escolhas mais baratas. Na verdade, este tipo de atitude tem custado muito caro, inclusive com a própria vida. Não raro são as notícias frequentes sobre acidentes como explosões e choques elétricos que tem levado muita gente a óbito.

Desse modo, seria muito importante que todos os usuários pudessem seguir algumas regras básicas tanto na hora de comprar o seu próximo carregador quanto na hora de utilizá-lo e evitar assim episódios bastante desagradáveis.

Quem compra um aparelho celular na caixa, talvez não corra este risco, pois ele vem de fábrica e é autorizado pelo próprio fabricante do aparelho. Entretanto, com o passar do tempo, ele precisa ser substituído. Os problemas podem começar por aí, pois a grande maioria dos consumidores prefere adquirir os chamados carregadores universais pela questão do custo, pois são bem mais baratos.

Diante deste quadro, a primeira dica, talvez uma das mais importantes, seria nunca compre carregadores que não sejam originais. Se o usuário prestar um pouco mais de atenção, o próprio manual do aparelho já faz este tipo de recomendação.

Uma segunda dica importante seria com relação ao local aonde o aparelho é colocado para a carga. Muitos usuários chegam ao ponto de colocá-lo dentro de locais fechados como gavetas e conectados na tomada, como forma de proteção para não danificar a parte externa.

Com relação a este problema, vem a segunda dica de sempre colocar o aparelho para carregar em locais arejados, pois o risco de explosão pode danificar a parte de algum móvel ou guarda-roupa.

Outra medida importante seria em não atender as ligações com o aparelho conectado na tomada, pois o risco de choques elétricos é maior.

A quarta dica é um dos erros que muita gente comete, ou seja, tocar no aparelho com as mãos úmidas ou molhadas e ele estando conectado na tomada para carregar. Nunca faça isto! Você pode estar correndo risco de morte!

Vale lembrar também que você deve ter cuidado ao colocar o celular para carregar ao lado da cama antes de dormir. Pode ser que você seja despertado com uma ligação inesperada e atenda ele conectado e lá vai outro risco de choque.

Outra dica recomendada pelos especialistas é o uso de filtro de linha na hora de carregar o aparelho. Eles evitam que a tensão da corrente elétrica possa se elevar e minimizam o risco de choques e explosões.

A sétima dica é nunca coloque o aparelho para carregar dentro de ambientes úmidos como os banheiros. A elevada quantidade de gotículas no ar pode favorecer a transmissão de energia ou até mesmo o usuário pode atender uma ligação distraidamente e causar um acidente fatal.

A oitava dica, já comentada no início deste artigo, é o costume de adquirir qualquer carregador na loja da esquina. Este é um risco que o usuário está exposto a acidentes com mais frequência. Muitos consumidores não se importam e lançam mão de acessórios não compatíveis, no pior estilo do ligou, carregou, pronto.

A penúltima dica é ter bastante cuidado com seu carregador fora da tomada. Evite colocar qualquer peso extremo em cima dele, o que pode danificá-lo e ao ser ligado ele pode gerar algum tipo de tensão inadequada e causar choques ou explosões graves.

Para concluir, a última dica seria cuidados simples como evitar de enrolar o fio do carregador ao guardá-lo e em caso de descarte, procurar locais adequados para isto, pois em muitos aterros sanitários não existe um preparo para receber este tipo de material, o que pode levar a contaminações do ambiente com elementos radioativos e contribuir com o fenômeno de aquecimento global.

FONTE Site Celular Online

