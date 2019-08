Site Concurso da Prefeitura dá dicas para fazer uma boa prova de concurso público

CURITIBA, Brasil, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Conquistar um emprego estável e bem remunerado é o objetivo de muitos profissionais que se inscrever para concursos públicos. Todavia, é sabido que esses processos seletivos costumam ser bastante corridos em todas as áreas. Por isso, para aumentar as suas chances de aprovação é fundamental preparar-se com antecedência para a prova.

Devido à pressão e grande concorrência há quem fique nervoso e até mesmo esqueça boa parte do conteúdo que estudou. A partir de alguns cuidados simples, você pode manter a calma e usar todo o seu potencial na hora de responder as questões da avaliação.

Quer saber mais? Confira abaixo as dicas do site Concurso da Prefeitura de como melhorar seu desempenho na prova de concurso público!

1. Fique calmo e concentre-se

Para que seja possível se concentrar nas questões a serem respondias, o candidato tem que manter a calma. Para tanto, é recomendado relaxar o seu corpo e respirar profundamente.

Uma iniciativa comum entre os concurseiros é adotar práticas que ajudem no relaxamento e concentração, como a meditação e yoga, que os ajudam a ter mais foco e determinação, além de ensinar como preparar a sua mente de forma adequada.

2. Foque no caminho para ser aprovado

Esteja ciente de que a prova que irá testar os seus conhecimentos não é um obstáculo, mas sim o caminho que você precisa seguir para alcançar o emprego seguro e vida estável que tanto deseja.

Assim sendo, é preciso colocar toda a sua energia na prova e desempenho. Ao chegar na sala em que a avaliação será aplica, evite conversar com os colegas ao lado ou com o fiscal, pois isso pode gerar distrações que tiram o seu foco.

3. Fique atento à quantidade mínima de acertos

Preste muita atenção no enunciado de todas as questões cobradas na prova. Caso haja alguma que você não consiga resolver, tente não se apavorar, nem responder qualquer coisa e seguir para as próximas perguntas.

O ideal é responder as questões que você sabe e, posteriormente, retornar para aquelas que ficaram sem resposta. Lembre-se que cada disciplina tem um mínimo de acertos, que deve ser levado em consideração para ter um bom aproveitamento em cada tema.

4. Organize-se mentalmente

Cada pessoa tem um limite diferente quando falamos de organização mental. Normalmente, as questões de cálculo são mais complexas e cansativas. Por isso, alguns concurseiros preferem resolvê-las primeiro, com o intuito de se livrar delas. Porém, outras pessoas começam a prova pelas perguntas mais fáceis.

Ambas as táticas são boas, mas para escolher a melhor é necessário saber como o seu cérebro funciona. Isso pode ser descoberto durante a etapa de preparação quando você está estudando. Analise se se sente mais confortável e disposto a responder as questões difíceis primeiro ou por último. Assim, você evita ficar com a mente cansada ao longo da avaliação.

5. Leia as questões primeiro

Muitas vezes, as provas de concurso apresentam textos que estão relacionados às várias questões. Uma boa estratégia é ler primeiramente o enunciado das questões e depois o texto.

A avaliação das provas de concursos costuma mostrar que nem sempre os candidatos conseguem compreender o texto logo de primeira e de maneira integral para responder as questões sobre ele. A leitura das perguntas ajuda no processo de compreensão do texto.

6. Não tenha pressa

É claro que existe um tempo a ser respeitado para finalizar a prova. No entanto, não tenha pressa de terminá-la, pois isso faz com que você perca o foco e, consequentemente, tenha mais chances de errar nas respostas.

Além das dicas que trouxemos aqui, também é importante preparar-se com, ao menos, seis meses de antecedência para o concurso. Afinal, quanto maior for o seu repertório de conhecimentos, mais facilidade você terá para resolver a prova.

No site https://www.concursodaprefeitura.com você encontra diversas matérias sobre o assunto, com dicas de estudo para concurseiros, informações sobre concursos públicos abertos e com previsão de serem abertos em breve, ou seja, um grande repertório de artigos importantes para se manter bem informado sobre o mundo dos Concursos Públicos.

