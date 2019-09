Site ConcursoDaPrefeitura.com dá Dicas de Como Escolher o Concurso Público Ideal

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Passar em um concurso público é o sonho de muitas pessoas. Pois os salários pagos nesse tipo de trabalho são muito atrativos. Geralmente são oferecidas muitas oportunidades dentro dessa área e fica cada vez mais difícil decidir qual é a melhor opção. A principal preocupação na hora de fazer um concurso público, é escolher a melhor opção para você e focar somente nela. Mas além dessa dica preciosa, existem muitas outras que vão ajudar a escolher a melhor opção de concurso público. Veja abaixo as 7 dicas para não errar na sua escolha.

1-Escolha uma área que você goste ou tenha muita afinidade

Uma dica muito preciosa e que ajuda muito em qualquer escolha de concurso público é buscar por um cargo que se tenha muita afinidade. Quando trabalhamos com o que gostamos tudo fica melhor. Isso também interfere de forma positiva na hora dos estudos. O primeiro detalhe ao escolher o concurso público, é gostar da área e ter noção do cargo exercido (caso passe).

2-Saiba exatamente qual será sua área de atuação

Outra dica muito importante, é saber como funciona a área de atuação. Existem algumas opções e entre elas estão: Administrativa, Fiscal, Policial, Tribunais e Especiais e Bancária. Cada uma dessas vagas exige níveis de escolaridade diferentes e planos de estudos diversificados. Saber o nível de dificuldade do concurso escolhido é muito importante para o desempenho final do mesmo.

3-Tenha um plano de estudo completo

Hoje em dia a dificuldade dos concursos estão cada vez maiores. E isso significa que os candidatos precisam se preparar muito para conseguir a tão sonhada aprovação. O ideal é ter um plano de estudo completo e com dias e horários como em um cronograma de estudo. Dessa forma fica mais fácil assimilar cada matéria e ter confiança para fazer a prova e ter uma ótima nota.

4-Veja todos os requisitos para fazer o concurso escolhido

Muitos candidatos não se atentam aos requisitos do concurso desejado. Mas, essa é uma parte muito importante desse processo. Se atente as informações de nível de escolaridade, idade mínima e máxima, se é preciso ter CNH, local onde terão vagas para exercer a função e outras informações. Muitas pessoas não se atentam que cada requisito exigido vai pedir comprovação dos mesmos. Por isso é importante saber se o concurso desejado se adequa ao perfil do candidato.

5-Converse com pessoas que já prestaram concurso para a mesma área

Uma ótima forma de ficar por dentro das informações importantes do concurso escolhido, é buscar referências de outras pessoas que já fizeram a mesma prova. E é melhor ainda se eles foram aprovados para o cargo. Pode parecer sem importância, mas as pessoas que já tiveram a experiência de prestar a prova para o mesmo concurso podem passar dicas valiosas. Escute com calma e tente absorver tudo que for mais importante. É certo que algumas dessas informações vão fazer uma grande diferença para os novos candidatos.

6-Estude antes do edital sair

Muitos candidatos cometem o erro de esperar o edital do concurso sair. E a melhor forma de se preparar para a prova e sair na frente dos outros candidatos é estudar o quanto antes. Existem muitos sites que já disponibilizam essas informações e é possível começar a estudar tranquilamente.

7-Escolha a esfera ideal para seu perfil

No ramo do concurso existem diferentes tipos de esferas e elas são: União, Estado e Município. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens e grau de dificuldade. Vale lembrar que é preciso ter afinidade ou gostar muito da área da atuação.

Essas são as melhores dicas para todos os candidatos que querem prestar concurso público!

