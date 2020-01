Site ConcursoDaPrefeitura.com dá Dicas de Como Melhorar a Concentração nos Estudos

CURITIBA, Brasil, 17 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A falta de concentração nos estudos são uma ocorrência diária para muitas pessoas. Todos nós entendemos e aceitamos que, com o tempo, nossas mentes e memórias simplesmente não funcionam como antes, mas é possível melhorar a concentração com algumas mudanças práticas regulares no seu dia a dia.

Então, se você está estudando para concursos e vestibulares, e percebe que não consegue manter a concentração, essas dicas são para você.

Continue lendo e veja essas dicas para transformar a sua mente com alta performance.

1 - Leia muito

A leitura de um livro ajuda a ativar os neurônios no cérebro responsáveis pelo bom funcionamento da memória, ajudando ativamente a sua concentração. Diante disso, tente manter uma leitura regular. Coloque metas e prazos, como por exemplo, um livro por mês, ou 50 páginas por dia.

2 - Escreva

Além de ler bastante, escrever aumenta ainda mais a concentração. Portanto, crie o hábito de escrever diariamente. Comece a escrever um diário sobre seu dia a dia, ou sobre como está se sentindo em determinado momento. Durante os estudos, faça pequenos resumos do conteúdo estudado, é impressionante como você aprende mais rápido e se concentra melhor nos estudos.

3 - Jogos para a mente

Palavras cruzadas, quebra-cabeças, xadrez, teste de memória e outros testes de memória são importantes para aumentar a concentração e o foco. Escolha alguns desses jogos e pratique por um tempo, você verá como estará mais focado e concentrado nos estudos com o tempo.

4 - Alimentação adequada

É importante lembrar que nossa dieta e os nutrientes que recebemos dela desempenham um papel importante na saúde do cérebro. A comida afeta o humor, a memória e a concentração. Além disso, melhora a proteção antioxidante do corpo, ajudando a reduzir a taxa de degeneração das células cerebrais.

5 - Atividades físicas

O exercício também tem um efeito benéfico no cérebro. A longo prazo, melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro e a função das células nervosas, aumentando a concentração e o equilíbrio emocional.

6 - Sono de qualidade

Dormir bem ajuda a armazenar e "classificar" as informações que recebemos durante o dia. De acordo com pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, ter um sono de qualidade contribui para uma melhor retenção de memória.

Se você é uma pessoa de meia idade, deve-se avaliar qualquer indicação de memória ruim - especialmente recente - e baixa concentração que você ou uma pessoa observa em seu ambiente. Consulte seu médico para avaliar a condição e aconselhá-lo com os testes adequados.

7 - Mantenha o foco

Na hora de estudar, não faça várias coisas ao mesmo tempo. É muito importante que você faça uma tarefa de cada vez. Se vai estudar gramática, pegue somente o conteúdo de gramática e estude, não fique se conectando com outros assuntos.

Além disso, tire tudo que pode afetar sua concentração como smartphones e tablets. E nem pense em abrir uma janela de Whatsapp e Facebook na tela do seu computador, deixe à mostra no ambiente somente o que realmente irá precisar para estudar.

8 - Faça um cronograma realista

Muitas pessoas pecam na hora de realizar um cronograma porque fazem um esquema muito complicado de alcançar no primeiro momento, resultando em frustração e ansiedade por não ter conseguido cumprir aquele cronograma. Portanto, seja realista e faça um cronograma que você realmente possa cumprir.

O importante não é o quanto você conseguiu fazer, e sim se você realmente aprendeu e conseguiu estudar uma parte do conteúdo naquele dia. Assim, avançando aos poucos e construindo um conhecimento sólido para sua preparação.

9 - Utilize a técnica Pomodoro

Essa técnica consiste no uso de temporizadores homônimos que podem ser baixados no próprio smartphone. É a técnica de se concentrar continuamente em algo por 25 minutos e depois fazer uma pausa de cinco minutos - para tomar café, ir ao banheiro, ler e-mail ou o que quiser.

10 - Treine a sua memória visual

Você pode estimular a concentração treinando sua memória visual. Essa técnica consiste em observar uma imagem rica em detalhes e nova aos seus olhos por alguns minutos. Depois, a imagem deve ser virada de cabeça para baixo e você deverá tentar reproduzir o máximo possível as figuras contidas nela através de um desenho, uma lista escrita ou uma lista para pronunciar em voz alta ou mentalmente.

Faça isso todos os dias antes dos estudos, isso aumentará bastante sua concentração nos estudos.

Para conferir mais dicas e notícias sobre concursos e processos seletivos, acesse o site https://www.concursodaprefeitura.com/.

