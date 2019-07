Site ConcursodaPrefeitura.com dá dicas para escolher o concurso público ideal

CURITIBA, Brasil, 16 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Sabe-se que atualmente o maior motivo que leva milhares de pessoas a entrarem para o universo dos concurseiros obviamente está ligado ao fato de grande parte dos concursos públicos, além de oferecer salários acima da média financeira, também oferece chances de construir os alicerces para uma carreira promissora que gere estabilidade tanto profissional quanto financeira.

Tendo isso em vista, é necessário ter um bom plano de estudos, que seja objetivo e garanta a assimilação de forma eficaz. Isso porque não adianta apenas realizar as inscrições para todos os concursos públicos se você não estuda para nenhum deles. Desse modo, as chances de conseguir a tão sonhada aprovação se reduzem cada vez mais, até porque em processos seletivos assim, existem muitos concorrentes que se preparam para a prova. Mas você não quer fazer parte dessas pessoas despreperadas, não é mesmo? Pois bem, então não deixe de acompanhar as informações abaixo, pois reunimos algumas dicas e informações de quais materiais você precisa procurar, bem como algumas dicas de estudo para você sair na frente de seus concorrentes em disparada.

Mas antes das dicas é importante ter em mente um ponto fundamental. Antes de sair realizando a inscrição para todo e qualquer concurso que sair o edital, pense um pouco: ''Será que se eu passar, irei trabalhar com algo que eu gosto de fazer?'' Ao fazer esse questionamento, você elimina os concursos que não valem a pena participar e com isso, pode focar nos conteúdos de concursos que realmente combinam com o seu perfil. Desse modo, a probabilidade de obter a aprovação é ainda muito maior.

Parece brincadeira, mas para a maioria das pessoas essa é uma grande dificuldade encontrada, pois diante de inúmeras oportunidades, como é possível escolher aquela que mais está de acordo com o perfil dos candidatos?

Então, antes de fazer um roteiro especial para gabaritar a prova, o mais importante é fazer a escolha da profissão que mais combina com você. Tendo isso em vista, apresentamos algumas dicas abaixo:

Primeiramente, é importante se questionar se você realmente gostaria de se dedicar à carreira pública. Existe uma grande diferença entre a carreira pública e a carreira privada. Por isso, é importante colocar em uma balança os prós e contras de cada uma delas e, com certeza, escolher aquela que é capaz de mais deixá-lo motivado, pois apenas com motivação é possível construir uma carreira sólida e estável.

Ao escolher a esfera pública, chegamos a outro ponto de extrema importância. Qual esfera você vai escolher iniciar a sua carreira? União, Estado ou Município? Pois bem, existem concursos públicos que visam selecionar novos candidatos para essas três esferas de poder. Sabe-se que os concursos federais são os que apresentam maior concorrência, isso porque, os cargos oferecem salários mais altos, acrescidos de melhores benefícios, sem contar a aposentadoria integral. Já os concursos municipais oferecem mais cargos, sendo que os concursos de seleção de candidatos ocorrem com maior frequência. No entanto, um funcionário municipal não tem uma remuneração equivalente ao funcionário federal. Por outro lado, os concursos estaduais pagam salários razoáveis, o grande problema é que devido ao fato dos Estados estarem em crise e ocorrerem inúmeras greves, muitas vezes os funcionários recebem os seus salários atrasados e em parcelas.

É muito importante considerar a mobilidade, já que, sabe-se que nem todas as pessoas tem disponibilidade para mudar de Estado ou mesmo de cidade. Desse modo, os concursos federais possibilitam que os seus concursados possam posteriormente transferir para o seu munícipio ou cidades mais próximas. Dessa maneira, você pode fazer o concurso em uma cidade mais longe e depois é possível transferir para onde quiser. No entanto, em concursos municipais e estaduais não é possível realizar essa troca, ficando o funcionário público restrito à sua jurisdição.

Para conferir mais dicas e notícias sobre concursos públicos e processos seletivos, acesse o site www.concursodaprefeitura.com.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE ConcursodaPrefeitura.com

Related Links

http://www.concursodaprefeitura.com



SOURCE ConcursodaPrefeitura.com