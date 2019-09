Site ConcursosAtuais.com dá Dicas de Como Estudar para Concursos em Casa

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas estudam para concursos públicos em casa por diferentes motivos. Essa tarefa pode ser considerada complexa para alguns indivíduos. Mas, caso ela seja estruturada, ela se torna mais fácil e também prazerosa. No texto de hoje vamos apresentar cinco dicas de como se preparar em casa para um processo seletivo. Veja!

Dica 01: Imprima o edital para ler e grifar as partes mais importantes

A escolha de um concurso público pode ser considerada a primeira etapa de qualquer processo admissional. Já a tarefa de consultar, ou melhor, desmembrar o edital pode ser denominado como a segunda fase. Muitas pessoas não realizam essa atividade da forma correta. Algumas costumam ler apenas alguns tópicos como: período para confirmar a participação; como realizar a inscrição; as datas e quais são as etapas seletivas e outras informações.

Esse comportamento é errado. Pois muitos dados importantes são deixados de lado quando se faz uma leitura superficial. Por isso, o passo inicial para estudar para um concurso público em casa é imprimir o edital para que ele seja estudado de maneira minuciosa. O ideal é que você escolha um dia e divida o documento por páginas. Por exemplo, na parte da manhã vou ler um número "x" de páginas e no período da tarde vou estudar até a página "y".

Você pode perceber que existe uma quebra entre os dois momentos. Isso vai fazer com que você assimile melhor. Pois, uma vez que você entendeu a primeira parte e reteve as informações, a segunda parte será mais bem assimilada. E não se esqueça de grifar ou anotar o que julgar mais importante. Essas anotações vão ser muito valiosas. Uma vez que você não vai precisar ficar consultando o edital sempre que alguma dúvida surgir.

Dica 02: Escolha um ambiente tranquilo em que você possa se concentrar facilmente e avise que você não pode ser interrompido

As chances de você conseguir uma boa colocação no concurso dependem de vários fatores e uma das principais diz respeito a sua preparação. O período de estudos exige dedicação e muita concentração. Com isso, um ambiente tranquilo, organizado, bem iluminado e que também seja arejado é fundamental. Aquele espaço precisa lhe trazer paz e também lhe inspirar.

Defina um cômodo da sua casa que será o seu ambiente de estudos e evite colocar nesse espaço objetos que possam lhe distrair. O ideal é que esse recinto seja "clean", com poucas coisas. Uma mesa e uma cadeira são objetos essenciais, deixe o seu material de estudo sistematizado. A sua preparação vai se tornar mais prazerosa e completa em um espaço adequado.

Por fim, coloque na porta deste cômodo um lembrete avisando que você está estudando. Isso vai fazer com que as chances de você ser atrapalhado serem diminuídas de forma considerável. Essa tática pode fazer a diferença.

Dica 03: Visualize o conteúdo por meio de mapas mentais

Você já deve ter visto um mapa mental. Mas, talvez não saiba que esse artifício de estudo tenha esse nome. O mapa mental é uma figura feita para relacionar diferentes assuntos de um mesmo tema. Por exemplo, o eixo temático é Revolução Francesa. Você coloca o tema de forma centralizada e vai puxando pequenas setas para indicar o período desse acontecimento, os grandes nomes envolvidos, os motivos, os desdobramentos e outros pontos de importância.

A realização de um mapa mental já é uma forma de estudo individualizada. Pois, você relembra os assuntos de um conteúdo. Após a confecção desse material, o ideal é que você deixe o mapa em um local de fácil acesso e que você sempre possa visualizá-lo. Isso vai fazer com que você relembre aquela matéria e assim fique familiarizado com aquele tema. Essa ferramenta é muito útil.

Dica 04: Tenha um planner diário ou semanal

Este recurso é tão interessante que existem empresas que trabalham confeccionando planner gerais e planner individualizados. Qualquer uma dessas alternativas já é uma boa escolha. A ideia central é que o planner seja um ajudante para que você programe seu dia ou sua semana.

Para que essa ferramenta seja eficaz a ideia é que no alto da página esteja registrada a data e embaixo algumas linhas para anotações. Neste espaço secundário, você deve escrever quais são as suas tarefas do dia, compromissos e, sobretudo, os horários de cada atividade. Assim, você vai obter um grande controle do seu dia, evitando desperdício de tempo. Ainda é interessante que no seu planner tenha um espaço para lembretes e anotações. Como você vai consultar esse planejamento diariamente, você não vai se esquecer de nada importante.

Dica 05: Consulte outras formas de estudo, além daquelas indicadas no documento oficial do concurso público

A primeira sugestão deste texto falava sobre a importância do edital e esse documento é indispensável. Mas, isso não quer dizer que o que está disponível no edital precise ser sua única fonte de estudo. Em muitos documentos de processos seletivos são indicados, além do conteúdo, obras e livros para serem estudados. Pois bem, a ideia aqui é que você tenha uma visão além do que lhe foi sugerido. Por isso, consulte canais na internet, outras publicações, caso conheça alguém que possa lhe ajudar, não tenha vergonha de perguntar. Quanto mais informações você tiver sobre um tema, melhor será o seu desempenho. Boa sorte!

FONTE ConcursosAtuais

