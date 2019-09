Site CursosNovos.com.br dá Dicas de Como Estudar a Distância

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Estudar a distância é o desejo de muitas pessoas. Essa pode ser a solução mais viável para ajudar a formação de milhares de pessoas no Brasil. A grande procura por este tipo de ensino é a facilidade de conseguir enfim fazer uma faculdade. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas só têm essa alternativa para conseguir fazer as aulas e levar o curso até o final. Mas, estudar a distância não é tão fácil como parece. Veja agora as 10 dicas para conseguir levar esse estudo até o final. Que é o desejo de todos que escolhem o estudo a distância.

1- Verifique se a instituição escolhida está credenciada ao MEC

A primeira coisa a fazer quando se decide estudar a distância, é verificar se a instituição escolhida é realmente reconhecida pelo MEC. Pois hoje em dia existem muitas instituições que não são confiáveis e depois de um longo tempo fazendo o curso, o aluno descobre que a mesma não é credenciada ao MEC.

2-Se planeje para fazer o curso a distância

Antes de começar um curso a distância é preciso planejamento. Pode parecer simples, mas estudar dentro dessa modalidade requer força de vontade e foco. Para que esse estudo evolua de forma positiva, o aluno precisa se dedicar algumas horas por dia. Só assim é possível concluir o curso.

3-Escolha a modalidade de estudo ideal

Quem estuda a distância pode escolher entre duas modalidades que são:

- Semipresencial, que oferece ao aluno a oportunidade de frequência de 15 aulas presenciais;

- A distância com a frequência presencial mínima de 20% das aulas;

4-Aproveito o apoio dos professores dessa instituição

Toda faculdade a distância possui um grupo de professores que estão ali para dar todo apoio aos estudantes que estudam a distância. Todo aluno deve aproveitar esse recurso, dessa forma fica mais fácil passar por cada etapa desse processo.

5-Descubra onde fica o polo de apoio ao aluno

Os alunos que estudam a distância precisam seguir a regra desse tipo de estudo, que é a frequência presencial para fazer trabalhos e provas. E essa etapa precisa ser feita no polo de apoio ao aluno. Antes de escolher a instituição de ensino, verifique onde fica o polo de apoio e veja se a distância é aceitável. Essa é uma etapa muito importante e que pode gerar muitos conflitos.

6-Tenha um local apropriado para estudar

Ter um local ideal para os estudos é o grande segredo. Com a rotina do dia a dia, é necessário ter um espaço para estudar e dessa forma ter um bom desempenho nas matérias. Uma dica bem legal é reservar um cantinho no quarto, com mesa e um computador. Deixe o ambiente preparado para seu momento de estudo.

7-Dê o seu melhor para tirar notas boas nas disciplinas

Quem faz faculdade a distância precisa ter muito foco. Somente assim é possível ter boas notas em todas as disciplinas do curso. Busque estudar ao máximo e ter metas de notas. Não é o fato de a faculdade ser a distância que a cobrança será menor. Se dedique o máximo que puder.

8-Evite locais que distraiam sua atenção

Uma ótima dica para não perder atenção na hora do estudo, é evitar locais que tenham coisas que tirem sua atenção. Fuja de ambientes com muitas pessoas ou barulhos.

9-Escolha a faculdade certa para fazer seu estudo a distância

Existem muitas instituições de estudo a distância. Mas, nem todas são ideais. Escolha uma que além de um bom preço ofereça toda estrutura ao aluno.

10-Se prepare para as cobranças em todo o curso

Uma faculdade a distância também tem muitas cobranças. É preciso ter boas notas, frequência no polo, ótimo desempenho nos trabalhos e muito mais.

Essas são as 10 dicas para quem pretende fazer um curso a distância!

