Site CursosNovos.com.br explica Como Funciona o FIES

CURITIBA, Brasil, 17 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O FIES (fundo de financiamento estudantil), é um programa instituído pelo governo Federal que tem como objetivo financiar a educação superior para estudantes de baixa renda, possibilitando o pagamento após a conclusão do curso.

É uma ótima oportunidade para ter uma formação, mas existem alguns critérios para se obter o benefício, saiba tudo sobre o FIES, agora!

O QUE É O FIES?

Assim como o Prouni, o FIES é um importante aliado na igualdade educacional, proporcionando aos jovens a oportunidade de ter acesso ao ensino superior.

O programa foi criado em 1999, para substituir o programa de crédito educativo, mas só em 2010 assumiu o formato que conhecemos hoje, desde então o FNDE (Fundo nacional de desenvolvimento da educação) passou a gerir o programa.

QUEM PODE PEDIR O FIES?

Recentemente o FIES, passou por uma reformulação, com o objetivo de atingir mais estudantes, agora candidatos com renda de até 5 salários mínimos podem pedir o financiamento, anteriormente a regra era de até 3 salários mínimos mensais por família.

Essa reformulação passou a dividir o programa em duas modalidades, permitindo as condições de financiamento se adaptarem de acordo com a renda do candidato.

Na primeira modalidade, o estudante pode obter zero de juros, nesse caso a renda não pode exceder 3 salários mínimos per capita por família, os encargos e juros são mais baixos nessa categoria.





Na segunda e nova modalidade, entram os candidatos com renda de até 5 salários mínimos por família, nesse caso o financiamento vem de recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento e bancos privados.

Podem se inscrever estudantes que realizaram o Enem à partir de 2010 com nota mínima de 450, e que não zeraram a redação.

As instituições de ensino privadas devem preencher os requisitos de avaliação positiva do MEC e ter aderido ao programa.

QUANDO COMEÇO A PAGAR?

Após a conclusão do curso, o estudante tem 18 meses de carência, tempo esse para se organizar financeiramente e só então começa a quitar a dívida.

Após os 18 meses, o valor financiado é dividido em parcelas mensais, atualizada de acordo aos juros e pode ser paga em até 3× o período em que permaneceu financiado.

Isso significa que uma graduação de 4 anos pode ser paga em até 12 anos.

Existem alguns casos em que o candidato pode ter parte de seu financiamento abatido em troca de trabalho.

Cursos como Medicina e licenciatura, dependendo da atuação do recém graduado, podem contar com esse benefício como, por exemplo, médicos que trabalham no programa saúde da família.

COMO SE INSCREVER?

* O candidato deverá acessar o sistema de seleção do FIES, informar os dados e se cadastrar no sistema.

* Efetivar a inscrição online com os dados do financiamento pretendido.

* O estudante deverá ir até a instituição de ensino a fim de validar as informações dadas em sua inscrição, o prazo para comparecimento é de 10 dias, após sua pré-inscrição pela Internet.

* Após a validação, o estudante tem novamente até 10 dias, contando a partir do terceiro dia útil para comparecer, juntamente com seu fiador (se for o caso), até um agente financeiro do FIES, para a formalização do financiamento e escolha da instituição bancária.

No site http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=simulacao é possível obter mais informações e simular online como ficaria o seu financiamento.

CRONOGRAMA 2020

* Inscrições de 5 de a 12 de fevereiro /2020

* 26 de fevereiro, divulgação dos aprovados.

* 27 de fevereiro a 2 de Março, complementação das inscrições aos pré-selecionados.

* 28 de fevereiro a 31 de Março, lista de espera.

As vagas são limitadas e concorridas, a nota do ENEM é critério de desempate, portanto fique atento e não perca os prazos, quando se trata de educação toda ajuda e incentivo são bem-vindos.

