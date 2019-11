Site CursosNovos.com.br explica Como Funciona os Cursos EAD

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Dispostos a sanar a necessidade daqueles que não possuem tempo para estudar no ensino integral, os cursos de ensino à distância, ou EADs, tem crescido cada vem mais no país. Mas ainda assim, com tanta divulgação a respeito, muitos não entendem muito bem como funciona esse sistema. Confira agora uma explicação que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito do assunto.

Diferente da universidade, que cobra caderno e caneta, e esses itens ficam à mercê do universitário, o ensino a distância pede um pouco mais para acompanhar as aulas. Como as aulas são online na maior parte dos casos, pede-se que o estudante possua um computador com internet. Para enviar trabalhos, também é importante que se tenha conhecimentos básicos em informática.

Como em um curso presencial, é importante que o estudante tenha terminado o ensino médio, e no caso de uma pós-graduação, é necessário que o estudante tenha um diploma de faculdade, mas esse diploma pode ser tanto de uma faculdade presencial quanto de uma faculdade à distância.

No que diz respeito ao ingresso, a matrícula é feita diretamente no polo institucional da cidade. Quando se fala de graduação, o candidato pode entrar de várias formas, como através do vestibular tradicional, vestibular agendado, pelo Programa Universidade Para Todos, o ProUni, ou através do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Assim que o aluno é aprovado e matriculado, são liberadas instruções, geralmente enviadas via email, como usuário e senha para o login na plataforma.

As aulas em si são disponibilizadas em uma área conhecida como Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, e é nessa plataforma em que o aluno fará boa parte da sua faculdade. É através dessa plataforma que o aluno tem acesso ao acompanhamento dos módulos de cada disciplina, ao conteúdo em forma de textos ou documentos, às aulas em vídeo, tarefas e exercícios de fixação de matéria, fóruns de discussão, webconferências, e muitas outras ferramentas e materiais que o aluno vai precisar ter em mãos durante o curso.

Ao contrário do que geralmente se imagina, os cursos online contam com reuniões quinzenais ou mensais. Essas reuniões servem para que os estudantes tirem suas dúvidas a respeito da matéria com os mentores, profissionais contratados pela instituição para auxiliar os estudantes com a matéria. Na maioria dos casos, cada curso possui um mentor.

No que diz respeito às avaliações, os alunos precisam ir até os polos de ensino para fazê-las. As avaliações são aplicadas, em sua grande maioria, no final de cada módulo, e servem para medir o quanto o aluno aprendeu durante o módulo. Assim como qualquer instituição de ensino, as médias das avaliações possuem 60 ou 70 de nota mínimo.

Ao concluir o curso, o aluno tem direito a um diploma, da mesma forma que um curso superior. Em termos judiciais, os certificados fornecidos para formados em um curso superior não possuem diferencial algum da educação presencial. Sendo assim, o valor de um diploma obtido por um curso à distância é o mesmo de um diploma adquirido após o termino de um curso presencial.

No entanto, não são todas as faculdades à distância que são reconhecidas pelo Ministério da Educação. É importante se atentar a essa informação na hora de escolher um ensino à distância. Algumas faculdades que são reconhecidas são: Universidade do Cruzeiro do Sul (UNICSUL), Universidade de Franca (UNIFRAN), Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA), Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), FMU, Universidade Anhembi Morumbi (a distância) e Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR).

Apesar de não ser tão comentado nos dias de hoje, ter feito um curso superior ainda é um ponto diferencial em diversas áreas do mercado. Para quem não tem condições de locomoção, ou até mesmo financeira, os cursos à distância servem muito bem. E aí, se interessou?

