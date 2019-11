Site DietaLight.net dá Dicas do Que Comer antes das Atividades Físicas

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Na atualidade, a busca pelas melhores maneiras ou hábitos de alimentação está entre os maiores interesses das pessoas. Mas, não bastam apenas hábitos alimentares mais salutares, pois tudo isso se combina com exercícios cotidianos, que são praticados em maior ou menor escala.

Toda pessoa que pratica atividades físicas dentro de uma rigorosa rotina, também vai tornar-se preocupada com o modo correto de alimentação, que case perfeitamente o condicionamento físico rotineiro. Entretanto, nenhum especialista terá uma resposta universal para essas situações, dado que cada pessoa tem seu ritmo, sua estrutura física e suas limitações. Portanto, os nutricionistas precisam ser responsáveis e indicar somente algumas dietas, dicas e tipos de alimentos conforme os padrões existentes de tipologia física. Mesmo que todo ser humano possua o mesmo tipo de organismo, os tipos físicos e psicológicos são muito variados, porém, quase todos já classificados.

Existem métodos que indicam maneiras ideais de alimentação antes e depois da prática de exercícios em academias. Dietas que abrangem carne de frango combinado com batata-doce, atualmente muito na moda entre as academias; outras indicam frutas ou suco de frutas, antes e depois da academia. A ideia é ingerir carboidratos que serão queimados com os exercícios, proporcionando combustível para o corpo.

Seguem algumas dicas:

A – Na prática de um exercício matinal aeróbico ou de musculação; seja caminhada ou qualquer outro tipo de exercício, o carboidrato, como foi mencionado, se torna o combustível a ser queimado e liberado, garantindo um trabalho que fortalece os músculos cada vez mais. Nada de praticar exercícios de barriga vazia ou ingerindo substâncias menos calóricas. Sucos de frutas são a melhor indicação, pois contêm carboidratos e são líquidos.

B – Em caso de exercícios praticados no período noturno, após o expediente, a melhor dica está em fazer reforçar o lanche e (ou) o jantar após a academia. Alguns especialistas até indicam a ingestão de uma pequena refeição, um pouco mais elaborada antes da saída para os exercícios, incluindo pão integral; banana com aveia ou batida com leite no liquidificador; uma batata-doce cozida, podendo ser até algum tipo de suco de fruta, porém, tudo dosado em quantidades menores, já que uma digestão pesada não combina com exercícios regulares.

C – Outra dica que pode ser útil para sublimar o desempenho em atividades físicas está em manter um rigoroso e saudável hábito alimentar. Muita gente sai da academia e vai para a lanchonete comer hambúrgueres. É necessária uma alimentação saudável dentro de um contexto geral. De acordo com o que está registrado no popular Guia Alimentar destinado à População Brasileira, a prioridade está na ingestão habitual de alimentos "in natura", ou seja, os menos processados possíveis, no sentido de fazer diminuir o consumo constante dos gêneros alimentícios de tipo processados e ultraprocessados.

Considerando que a meta é manter a saúde em dia, ganhar mais massa muscular e mais resistência nas tarefas de rotina, é muito importante estabelecer um bom e eficiente hábito alimentar (devidamente orientado por nutricionista), no sentido de organizar as horas de trabalho, de lazer, de tarefas domésticas, de alimentação e de exercícios regulares, sem, é claro, esquecer o descanso.

D – Uma dica válida está na ingestão de proteínas após cada treino, junto da ingestão de carboidrato. É muito importante lembrar-se dos alimentos que são ricos em vitaminas e em sais minerais, os quais auxiliam o melhor desempenho nos exercícios em academias, intensificando a disposição e fazendo fortalecer todo o sistema imunológico, além de proporcionar, em grande medida, que a pessoa sofra de doenças crônicas. Deste modo, regularmente ingira frutas, legumes e verduras.

