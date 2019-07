Site Estágio BR expõe a importância do Estágio para a vida profissional

CURITIBA, Brasil, 4 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Quem é estudante de cursos técnicos ou superiores já sabe que a maioria das instituições de ensino coloca o estágio como parte da sua grade curricular, sendo o estágio uma parte necessária para que ocorra a formação ou graduação. Contudo, muitos alunos apresentam uma certa resistência, ou até mesmo preguiça para procurar uma oportunidade e assim fazer o seu estágio. Mas, podemos dizer que o estágio é muito importante na complementação da formação de um jovem profissional e, por isso, deve ser valorizado. Quer saber mais sobre a importância do estágio? Continue lendo este artigo que foi preparado pelo portal Estágio BR.

A participação em um programa de estágio é uma oportunidade muito importante para quem ainda é estudante e que deseja se tornar um profissional bem-sucedido e assim conquistar um bom lugar no mercado de trabalho. Diferentemente do que muitos alunos pensam o estágio não é nada assustador, nem humilhante.

A oportunidade de estagiar em uma empresa é algo que deve ser vista de maneira positiva, pois são muitos os benefícios para o estudante.

Na sala de aula o aluno toma conhecimento da parte teórica da sua área profissional. Porém, é por meio da realização do estágio que ele se deparará com a sua profissão na realidade. Durante a sua participação ele poderá se reconhecer como profissional e já dar início ao seu desenvolvimento profissional.

Se for possível escolher entre realizar ou não um estágio, a recomendação unânime dos profissionais em carreiras é de que o estágio seja realizado, uma vez que desenvolve no ainda aluno uma visão mais ampla sobre a sua profissão.

É durante a participação em um programa de estágio que o aluno consegue desenvolver habilidades que sejam específicas para a sua área profissional, certificando-se se este é mesmo o caminho certo para a construção de uma carreira.

Atualmente, as empresas têm se preparado bastante para receber os estagiários, disponibilizando para estes alunos todos os recursos necessários para que eles possam desenvolver suas competências e habilidades em ambientes corporativos diversificados, onde estes poderão estar em contato direto com profissionais muito experientes que podem compartilhar suas experiências de modo que isso venha a acrescentar muito conhecimento para o seu futuro profissional.

O estágio irá contribuir para que o estagiário reúna diversas referências que sejam importantes para a complementação de seu currículo. No estágio, as relações estabelecidas podem vir a contribuir muito, desde que o estagiário possua um perfil proativo e que demonstre a sua vontade de crescer profissionalmente. Essas referências serão muito importantes quando o recém-formado for buscar por oportunidades no mercado de trabalho.

Geralmente, as empresas que disponibilizam vagas preferem aqueles candidatos que apresentarem boas referências e alguma experiência na área. Assim, o estágio pode ser contado como essa experiência. Por isso, ele deve ser realizado com boa vontade e muita garra, dando o seu melhor, pensando nas oportunidades futuras.

A princípio pode até parecer difícil conseguir uma vaga de estágio. Porém, muitas empresas oferecem todos os anos muitas vagas, abrindo diversos processos seletivos. Além disso, as próprias instituições de ensino já possuem parcerias, fazendo o processo de intermediação entre os alunos e empresas que disponibilizam vagas.

Além de todo o conhecimento e experiência que se pode adquirir em um estágio, muitas empresas oferecem uma bolsa-auxílio. Geralmente, o valor não é muito alto, mas já pode ajudar em algumas despesas.

O estagiário também faz parte do quadro de colaboradores da empresa e, por isso, também possui direitos a benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e outros.

Como podemos observar a realização de um estágio só oferece vantagens. Por isso, quando surgir a oportunidade não perca essa chance. Sem falar que muitas empresas diante do bom desempenho de seus estagiários acabam, ao fim do estágio, efetivando-os em cargos vagos.

Confira mais dicas e informações a respeito do mercado de trabalho e estágios no site https://www.estagiobr.com.br. Nele você encontra variados artigos sobre dicas, programas de estágio em grandes empresas, vagas de estágio abertas, ou seja, uma enorme gama de informações reunidas em um único portal.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Estágio BR

SOURCE Site Estágio BR