Site MelhorCarro.Org dá Dicas para Não Ser Enganado na Manutenção do Carro

CURITIBA, Brasil, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Quem possui carro, sabe que uma hora vai ser preciso um conserto ou reparo. E geralmente esse tipo de problema acontece quando menos esperamos. Por essa razão é bom saber as medidas que devemos tomar para não cair nas mãos de um mecânico ou frentista que não seja profissional. A primeira coisa a se fazer é ter em mente que o ideal é ter noção de algumas peças de carros e eventuais problemas que possam surgir. Então se você comprou um carro ou já possui um modelo, pesquise um pouco sobre ele. Agora vou dar umas dicas de como saber se está sendo enganado por algum profissional da área de conserto de automóvel.

Leia o manual do seu carro

Essa é uma das dicas mais importantes para quem não quer ser passado para trás. Lá existem muitas informações importantes a respeito do funcionamento do seu carro. Tire um tempo diariamente para estar lendo sobre essas informações e se possível, ande com esse manual dentro do carro. É claro que ninguém vai virar expert em carros só lendo o manual, mas já dá para ter uma ótima noção sobre seu funcionamento.

Seja direto e firme em suas perguntas

Caso seu carro sofra com algum problema técnico e você tenha que recorrer a um mecânico ou frentista, seja direto nas perguntas que fizer a ele. Se mostre confiante ao falar sobre o problema do carro. Isso mostra que você não é leigo e ele terá a certeza que está lidando com alguém que entende do assunto. E mesmo que você não compreenda do assunto dessa forma, essa será a sensação que o profissional vai ter sobre você. Caso ele tenha alguma intenção errada, ela vai ser vista logo de cara.

Não deixe um frentista te enganar

Muitas pessoas são enganadas por diversos frentistas. A grande maioria são instruídos para forçar com que o cliente coloque um tipo de combustível aditivado ou alterado. Eles normalmente não afirmam isso, apenas oferecem a melhor oferta e fazem com que ela pareça mais atrativa. Saiba que esse tipo de escolha vai detonar o motor e algumas peças do seu carro. Então, não aceite esse tipo de "ajuda".

Sempre escolha um mecânico que tenha referência

Quando o nosso carro tem algum problema, a tendência é nos desesperarmos. Essa é a primeira atitude errada que se pode ter, pois dentro dessa situação, quase não conseguimos raciocinar e a tendência é fazer alguma escolha errada. Como a busca por um mecânico é algo primordial, ela pode ser feita de forma errada. O ideal é esfriar a cabeça e procurar por um profissional que tenha boas referências. A melhor forma é entrar em contato com amigos e conhecidos e pedir uma indicação. Dessa forma os riscos de ter dor de cabeça e prejuízo diminuem muito.

Cuidado com a troca de peças do seu carro

Quando vamos fazer a manutenção do carro, é bem comum ter que mudar algumas peças. Geralmente elas são compradas nos locais onde são feitos esses ajustes ou em alguma loja parceira. É preciso ter certeza que todas as peças são novas e se foram mesmo trocadas. Para aumentar a sua segurança, o ideal é pedir a nota fiscal de tudo. E se possível for, verifique se eles estão no seu carro, mesmo que precise da ajuda de um mecânico da sua confiança. Infelizmente muitas lojas estão agindo de má fé. Todo cuidado é pouco.

Tenha atenção a indicação de óleo para o seu carro

Geralmente em postos de gasolina ou lojas de peças de carro, são oferecidas algumas opções de óleo de carro para compra. Normalmente os valores são bem abaixo. Não use uma marca que não confie, simplesmente por pagar mais barato. Isso pode custar muito caro.

Siga essas dicas e não caia em possíveis golpes!

Para conferir mais dicas e notícias sobre Carros e Mecânica Automotiva, acesse o site https://www.melhorcarro.org/.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Melhor Carro

SOURCE Melhor Carro