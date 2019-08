Site MelhorCarro.org ensina Como Escolher o Melhor Seguro de Carro

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Quem dirige não está livre de passar por um acidente ou até mesmo ser roubado. Portanto, é fundamental que todo o carro tenha um seguro que seja capaz de resguardar o seu proprietário em momentos como esses. Há diversas opções de seguros voltados para automóveis disponíveis no mercado, mas para não cair em uma cilada é importante fazer a sua escolha com cautela.

Em se tratando desse assunto, existem pessoas que preferem os seguros que fornecem mais proteções, enquanto outras optam por aqueles que dão mais assistências. Muitos condutores acreditam que um carro reserva é uma alternativa indispensável nesse tipo de serviço, já outros prestam mais atenção no que diz respeito a acidentes pessoais de passageiros.

Quer fazer uma escolha adequada? Confira, a seguir, como adquirir um seguro para carros!

Faça a cotação de seguro de automóveis em diferentes seguradoras

Antes de assinar contrato com a primeira seguradora de automóveis com a qual conversou, procure visitar outras seguradoras, o que o permite conhecer melhor as propostas, diferenciais, vantagens e desvantagens de cada uma delas. Em alguns casos existem empresas que fornecem uma quilometragem de guincho extensa, e em outros há aquelas que disponibilizam mais dias de uso do carro reserva.

Procure fazer todas as perguntas que julgar pertinente, somente assim será possível tirar todas as suas dúvidas e optar pelo serviço mais adequado ao seu perfil.

Compreenda por que você quer ter um seguro para carro

Ter essa resposta é crucial para contratar a proteção certa para você. Reflita se o seu interesse está relacionado ao medo de bater o carro, precaução contra furtos, alagamentos, incêndios, entre outras questões que possam colocar a sua vida e a estrutura do veículo em risco.

Assim, você estará preparado para pesquisar pelo tipo de seguro que mais atender as suas necessidades, evitando adquirir um seguro qualquer e acabar se frustrando futuramente porque o serviço não deu cobertura para o que você realmente precisava.

Analise bem as assistências

Você é totalmente dependente do seu carro para se locomover todos os dias? Nesse contexto, se houver algum imprevisto, certamente vai precisar de um carro reserva. Os condutores que viajam muito podem ficar parados nas rodovias, se isso acontecer é preciso ter a sua disposição um serviço de guincho.

Além disso, as seguradoras também oferecem outras opções, como socorro para pane seca e até mesmo assistências residenciais. Basicamente, tudo pode ser personalizado no seguro auto. Levando isso em consideração, avalie as suas necessidades e selecione a empresa que apresenta exatamente o que você precisa para se sentir protegido.

Use o valor da franquia ao seu favor

Na maioria das vezes, as seguradoras trazem diversas opções de franquia, que podem ser do tipo normal, reduzida, ampliada ou isenta. Os motoristas que são mais receosos quanto a acidentes devem adquirir um seguro com valor mais alto, mas com franquia barata.

Isso porque você solicita a franquia somente quando os sinistros acabam comprometendo 75% do valor do automóvel. Se o seu medo está em ser roubado, dê preferência para franquias mais caras e que tem um seguro com custo menor.

Preste atenção nos dados informados

Na hora de fazer uma cotação de seguro auto, não se esqueça de estar com todos os documentos pessoais e do veículo nas suas mãos. Desse modo, você não correrá o risco de digitar algum dado errado e que possa comprometer as informações a serem evidenciadas na cotação.

Para que esse processo seja realizado para carros zero quilômetros, com kit gás, de leilão ou blindado, é necessário apresentar documentos específicos, que serão solicitados com antecedência.

Com essas dicas, você estará bem informado e preparado para escolher um bom seguro auto, sem ter arrependimentos posteriormente.

Para conferir mais dicas e notícias sobre Carros, acesse o site https://www.melhorcarro.org/ .

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Melhor Carro

Related Links

https://www.melhorcarro.org/



SOURCE Site Melhor Carro