Site MelhorCelular.Org dá Dicas para Aumentar a Duração da Bateria do Celular

CURITIBA, Brasil, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje já pode ser considerado passado, e muito bem passado, o tempo em que os aparelhos smartphones podiam ser utilizados por mais de um dia sem necessitar de recarga. Isso se deve ao fato de que os telefones celulares, há alguns anos, não estavam tão preenchidos de recursos como os atuais. Hoje, basicamente, temos um PC portátil. Fazemos tudo com ele, ou seja, navegar pela web; jogar games de todo tipo; registrar fotos e vídeos em alta definição, bem como editar os mesmos; manter comunicação full time com as pessoas e com o mundo, tudo em um passe de prestidigitação.

Por essa razão não há bateria que aguente. Quiçá, com o tempo, as produtoras consigam fabricar baterias super potentes para essa bagagem toda. Entretanto, por hora, seguem as dicas para fazer aumentar a durabilidade das baterias de celulares:

A – Desligar todos os tipos de conexão: Bluetooth, Wi-Fi e ou 3G/4G. O aparelho está sempre operando na busca de sinais emitidos por meio de redes Wi-Fi; redes Bluetooth; rede 3G/4G entre outras. Deste modo, vai se esgotando uma quantidade considerável de energia do aparelho.

B – Desligar o modo operante de vibração. Neste caso, trata-se de uma função que, também, suga muita energia para fazer executar um Ringtone. Portanto, se pretende fazer economizar um máximo de carga na bateria, desligue já o modo de vibração de seu aparelho celular.

C – Desativar a função flash, para fotos. Por menor que sejam, os raios de flash dos smartphones são muito poderosos. Essa função come muita carga da bateria. Embora as fotos saiam melhores, evite utilizar muito esse recurso se você precisa manter o seu smartphone funcionando por mais horas.

D – Fazer diminuir brilho de tela. Essa é uma das funções que mais consomem energia da bateria, considerando que as telas coloridas dos atuais smartphones sugam muita carga energética para manter cada tonalidade de cor (não esqueçamos que são centenas de tonalidades) e a cor é uma luz, portanto, energia. Portanto, se estiver em um ambiente bem iluminado, desative este dispositivo.

E – Fechar todos os aplicativos que não estiverem sendo utilizados. Considerando que os atuais aparelhos smartphones proporcionam aos consumidores a realização de variadas tarefas ao mesmo tempo, além de abrir várias redes sociais por meio das "abas", isso também consome muita carga.

F – Evitar o hábito de buscar sinal. Como já foi mais ou menos explicado, o aparelho opera por meio de um tipo de sinal, mesmo via antenas que as operadoras de telefonia instalam por toda parte. Nessa sintonia intensa, que se dá automaticamente, sem necessidade, a bataria se esgota rapidamente.

G - Fazer desativar a localização permanente do dispositivo GPS. O processo de triangulação da posição do usuário, por meio das ondas de rádio e dos satélites, se demorar vai consumir muita bateria. E isso consome muita bateria mesmo quando deixado ativado em segundo plano.

H - Fazer reduzir o tempo limite da tela acesa. Qual a razão disso? A não utilização do dispositivo de bloqueio automático da tela de um aparelho smartphone também pode ter, mesmo que indiretamente, uma influência no gasto de bateria.

I – Fazer desativar, ou também reduzir, as notificações automáticas e sincronização automática. Esse processo que mantém constante conexão na internet também puxa muita bateria. Quanto mais notificações desnecessárias receber, mais a bateria enfraquece. Desative a maior parte delas, pois não são relevantes. Atualizações de redes sociais são as mais constantes.

J – Fazer atualizar com frequência os aplicativos do aparelho. Grande parte dos aplicativos é constantemente atualizada, para melhorar o desempenho da bateria e gastar menos energia, porém, acostume-se a ativar as atualizações de forma manual, não economize calorias em seu corpo, mas economize o celular.

Para conferir mais dicas e notícias sobre tecnologia, acesse o site https://www.melhorcelular.org/.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Melhor Celular

SOURCE Melhor Celular