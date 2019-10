Site MelhorCelular.org dá dicas para comprar celular usado

CURITIBA, Brasil, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas ficam tentadas pela ideia de comprar um celular usado. O fato de pagar um valor bem abaixo em um aparelho moderno é um dos maiores motivos por quem escolhe essa modalidade de compra. Mas, nem tudo nessa vida são flores, principalmente se tratando de um celular usado. Para não ter uma tentativa frustrada nesse tipo de compra, é preciso seguir algumas dicas importantes e dessa forma, as chances de não ter dor de cabeça será bem maior. Veja abaixo as principais dicas para quem vai comprar um celular usado.

Dicas para comprar um celular usado à distância

Se você deseja comprar um celular à distância, saiba que deve escolher um site de confiança e que resguarda sua compra no caso do aparelho estar com algum defeito. O Mercado Livre é o melhor site para quem deseja fazer esse tipo de compra. Ele tem uma política de regra muito séria e isso já passa muita confiança a quem vai fazer esse tipo de negócio. Lá é possível ver a reputação do vendedor e saber quantas vendas ele executou que foi vista como positiva. Se desejar é possível fazer perguntas relacionadas ao produto antes de concluir a compra.

Compre o celular usado no OLX

O OLX também é um ótimo site para quem deseja comprar um celular usado. Lá existem muitos anúncios por regiões e categorias e, por isso, é fácil mapear a melhor região para se realizar a compra. Mas, o ideal nesse caso, é marcar um encontro com esse vendedor e fazer o pagamento na hora. Caso queira arriscar, use um método de pagamento seguro como Mercado Pago ou Pag Seguro.

Outros sites especializados em vendas de celulares usados

Além dos sites citados acima, existem mais opções de lojas online para comprar celulares usados. E eles são: + Barato Store, Barateiro e Sou Barato. Esses sites funcionam como famosos outlets de diversos produtos e entre eles estão os celulares. Basta apenas fazer uma boa pesquisa e escolher aquele que mais lhe agradar.

Veja agora os detalhes a serem avaliados antes de comprar o celular usado

Avalie a conservação do celular

O celular usado deve ser no mínimo conservado, isso já mostra como o antigo dono cuidou dele e também aumentam as chances dele está conservado em outros aspectos. Nada melhor que ter um celular sem marcas e arranhados no seu corpo ou na tela.

Avalie o tempo de uso que o celular tem

O tempo de uso e de vida do celular também é importante e mostra as chances desse aparelho ser uma ótima opção de compra.

Veja se o celular usado tem garantia

É muito importante que ao comprar o seu celular usado, ele tenha algum tipo de garantia de tempo. Peça ao vendedor, caso ele não cite esse tipo de garantia. Isso resguarda em caso do aparelho der algum defeito antes do esperado.

Se for comprar o celular usado em mãos

Quem for comprar o celular usado pessoalmente ou em mãos, deve fazer alguns testes antes de realizar a compra. Entre os testes estão:

Verificar o som do aparelho e o áudio

Muitas pessoas que compram celular usado não verificam o som do aparelho e depois acabam tendo uma surpresa. Não fique sem graça de pedir para fazer esses testes.

Verifique as câmeras do aparelho

A câmera do celular é um dos recursos mais usados hoje em dia, por isso, elas devem ser testadas de todas as formas possíveis.

Teste a gravação de vídeo do celular

Outra função que deve ser testada é a gravação de vídeo. Tente fazer um teste de pelo menos dois minutos e veja se está tudo ok.

Verifique a bateria do celular

A bateria do celular é um fator muito importante e para testar ela em mãos, é preciso alguns minutos. Não abra mão de avaliar esse recurso.

Verifique se o aparelho tem registro

Ao comprar um celular usado, verifique o seu registro de IMEI. Para fazer esse teste, basta apenas discar o código universal que é o seguinte: #6#. Fazendo isso é possível descobrir se o aparelho tem boa procedência ou não.

