Site MelhorCelular.Org explica as Diferenças dos Tipos de Tela de Celular

O que você leva em consideração na hora de escolher seu celular? Preço, memória, resolução da câmera, modelo, cor, tudo isso são questões que levamos em conta.

No entanto, existe um detalhe importante que muita gente desconhece, mas que não é menos importante que os outros, é tela do Smartphone. A escolha da tela pode influenciar em diversos aspectos no aparelho, como resolução de imagens e até mesmo consumo de bateria.

Neste artigo vocês vão conhecer quais são os tipos de telas utilizadas nos aparelhos celulares e quais são as diferenças entre elas. Acompanhe!

LCD

Ouvimos falar bastante dessa tela, mas você sabe o que a sigla quer dizer? Liquid Crystal Display (Display de Cristal Líquido) é o que significa a sigla LCD.

Ela recebe esse nome pois dentro da tela existem cristais líquidos. Eles mudam sua estrutura quando recebem uma definida corrente elétrica. Normalmente são transparentes, mas se tornam opacas quando recebe a corrente elétrica, o que impede a passagem de luz.

Essa luz fica constantemente acessa por detrás de toda LCD, também chamada de blacklight. Isso acaba tornando os smartphones com esse tipo de tela menos econômico, pois consome energia todo o tempo e a bateria dura menos.

Confira abaixo alguns dos melhores aparelhos com tela LCD.

Iphone XR;

LG G7 ThinQ;

Sony Xperia XZ2;

Asus Zenfone 5Z;

Motorola Moto G7 Plus.

Tela IPS

As telas IPS são parecidas com a LCD, só que melhorada. Nas telas IPS as moléculas de cristais ficam próximas à superfície do display, e ficam agrupadas, enquanto na LCD elas ficam dispersas, o que ocasiona infidelidade das cores e problemas com ângulos de visão.

Por conta disso, foi desenvolvida uma tecnologia para agrupar os cristais, que conhecemos como IPS, e assim, surgiu uma tela com melhor ângulo de visão e reprodução fiel das cores.

Por ser um processo mais caro, é difícil encontrar smartphones com essa tela. Um exemplo de aparelho com esse display é o iPhone 6 e alguns modelos de Xiaomi.

OLED

As telas OLED são um avanço das LED, todavia, elas não utilizam cristais líquidos, ao contrário disso, são utilizados diodos emissores de luz orgânica. Esse tipo de tela não usa o sistema blacklight, pois os diodos são capazes de emitir sua própria luz.

Em consequência disso, um smartphone com entrada para tela OLED consomem menos bateria e podem ser produzidos em estruturas mais finas.

Exemplos de smartphone com tela OLED:

Iphone XS Max;

Iphone XS;

Samsung Galaxy A10;

Motorola Moto One Zoom;

LG G8S ThinQ.

AMOLED

Se você ama jogar e assistir vídeos pelo seu smartphone, saiba que os aparelhos com tela AMOLED são ótimas opções para esse fim.

A sigla AMOLED quer dizer Active-Matrix Organic Light-Emitting Diodo, traduzido fica Matriz Ativa de Diodo Orgânico Emissor de Luz. Elas são provenientes do OLED e são compostas por quatro camadas, sendo elas:

Ânodo;

Cátodo;

Circuitos;

Orgânica.

Essa estrutura em camadas acaba influenciando para prover imagens melhores, pois permitem que os pixels das imagens sejam ativados com mais velocidade do que nas telas sem AMOLED.

A Samsung é umas das principais fabricantes da tecnologia OLED e AMOLED, e comercializa para muitas outras marcas. Veja abaixo alguns aparelhos com essa tecnologia.

Galaxy A8 2018;

Motorola Moto Z3 Play;

Samsung Galaxy S9;

Samsung Galaxy Note 9;

Atualmente, já existe uma atualização da tela AMOLED, é a Super AMOLED, essa nova tecnologia garante melhor definição, baixo consumo de energia, estrutura mais leve e maior fluidez.

Agora que você já sabe quais são os diferentes tipos de telas dos smartphones, é só escolher a que mais se adapta a suas necessidades e comprar o seu aparelho com essa tecnologia.

Para conferir mais dicas e notícias sobre celulares e tecnologia, acesse o site https://www.melhorcelular.org/.

