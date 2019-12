Site MelhorNotebook.Org dá Dicas para Aumentar a Duração da Bateria de seu Notebook

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A praticidade do uso de notebooks pode acabar quando acaba a bateria, pois nossa mobilidade ao uso acaba quando precisamos ficar presos a uma tomada, isso quando encontramos uma tomada. Com o passar do tempo e quanto mais você utilizar o notebook, mais a bateria se desgastará, e a bateria afeta muito a eficiência do computador, principalmente conforme vai se desgastando, chegando até a 'viciar', fazendo com que o notebook precise estar sempre conectado à tomada para funcionar. Por isso, é importante conhecer estratégias para prolongar a vida da bateria do seu notebook, para que você possa utilizá-lo por um pouco mais de tempo antes de conectar novamente à tomada.

- Reduzir o brilho da tela

Utilizar o notebook com o brilho da tela no máximo ajuda a consumir mais energia, além de prejudicar a visão, a depender do ambiente. Desta forma, é importante diminuir o brilho, o que pode ser feito através do teclado ou de configurações do sistema. No Windows, basta acessar o Painel de Controle e procurar pela opção "Ajustar o nível de brilho".

- Evitar programas pesados

Programas muito pesados exigem muito mais do processador e de outros componentes do sistema, acarretando em um consumo de energia muito maior. Além de programas pesados, é importante evitar reproduzir filmes e vídeos em alta definição, e evitar usar a unidade leitora de discos. Usar programas e ferramentas mais leves e poucos complexas ajuda a aumentar a prolongar a bateria do seu notebook.

- Evitar o calor

O calor ajuda a diminuir o tempo de vida da bateria, pois faz com que seja necessário aumentar a velocidade dos coolers responsáveis por fazer o resfriamento interno. Por isso, é importante manter o computador em locais com bastante ventilação e nunca obstruir as saídas de ar, geralmente localizadas nas laterais dos notebooks.

- Desconectar os periféricos

Periféricos são aqueles equipamentos que conectamos a um computador ou notebook com a intenção de adicionar funcionalidade. Entre os periféricos mais comuns estão o mouse, o teclado, pen drives, impressora, caixas de som. Para poupar bateria, é importante remover todos os periféricos que não estiverem sendo usados, pois somente por estarem plugados esses equipamentos consomem energia.

- Encerrar programas que não estiverem em uso

As vezes, quando estamos trabalhando com o notebook, acabamos abrindo uma série de programas que precisamos em determinados momentos. No entanto, quanto mais programas abertos, maior consumo de energia da bateria. Por isso, sempre que não estivermos utilizando um programa, é importante encerrá-lo, evitando assim um consumo desnecessário de energia. Ainda, é importante limpar a barra de tarefas e o gerenciador de tarefas do sistema, evitando que programas desnecessários estejam sendo executados.

- Desativar conexões sem fio

Rede Wi-Fi e tecnologia Bluetooth aumentam o consumo de energia quando ligados. Por isso, desative a rede Wi-Fi e o Bluetooth do seu notebook quando estes não estiverem sendo utilizados.

- Desligar o computador

É necessário desligar o notebook quando ele não estiver mais em uso, pois apenas desligar a tela fechando-a ou colocar para "suspender", opção que também desliga a tela no Windows, não é suficiente, uma vez que a bateria continua sendo consumida com o notebook deste modo. Por isso, desligue-o ou coloque o notebook para hibernar quando ele não estiver sendo utilizado.

- Configurar as opções de energia do seu notebook

Todos os notebooks estão equipados com uma série de configurações que permitem ao usuário gerenciar o consumo de energia. Tais configurações possibilitam o ajuste do comportamento adotado pelo notebook de acordo com as necessidades do usuário. Para encontrar as opções de gerenciamentos, basta acessar o painel de controle e ajustar as configurações para que o notebook se mantenha pouco tempo com a tela e o HD funcionando enquanto o computador não estiver conectado à tomada, o que ajudará a poupar a bateria.

Para conferir mais dicas e notícias sobre notebooks, acesse o site https://www.melhornotebook.org/.

