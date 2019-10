Site MelhorNotebook.org ensina como voltar as configurações de fábrica do seu notebook

CURITIBA, Brasil, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Ao comprar um notebook em uma loja de departamentos, grande parte deles vem com um sistema operacional instalado, em sua maioria, o Windows. Independente de qual versão do sistema da Microsoft, todos eles são personalizados pela fabricante. Com isto, o consumidor tem amplas opções e uma delas é a restauração do notebook para os padrões de fábrica.

Grande parte dos notebooks vendidos já tem essa opção. Ela foi pensada para que o usuário volte ao que comprou de forma rápida e fácil. O processo pode demorar algum tempo, mas é fácil e não requer conhecimentos avançados de fábrica. Vamos citar por aqui algumas fabricantes, mas o processo é universal, ou seja, similar na maioria das outras máquinas.

Vale lembrar que a restauração para os padrões de fábrica requer que o consumidor salve seus arquivos, pois eles podem ser perdidos.

Semp Toshiba

Os notebooks ou computadores da Toshiba seguem o mesmo padrão. Ao terminar a sessão, basta reiniciar o computador. Ao ligar, pressione de forma repetida a tecla F8 presente na parte superior do teclado. Uma tela de reparação deve ser aberta, sendo que o modo de restauração começa após o usuário escolher a opção de reparar computador. Ao pressionar a tela Enter, escolha a linguagem, avance e opte pela opção "restore application". Ao finalizar, escolha a opção de recovery full, clique em finish e aguarde o processo de restauração.

Samsung

Em equipamentos da Samsung, o processo é bastante similar. Ao ligar a máquina ou reiniciar a mesma, aperte a tecla F4 de forma constante, até que uma tela apareça. Eis que o processo é mais simples do que o apresentado com os notebooks da Semp. Basta escolher o tipo de restauração, apertar a tecla ENTER e aguardar que o sistema seja restaurado. Com isso, o notebook passa a operar da forma em que saiu da caixa pela primeira vez.

HP

Notebooks fabricados pela HP seguem outro padrão. Ao ligar ou reiniciar a máquina, basta apertar a tecla F10 repetidamente, até que a tela de restauração apareça em sua tela. Nela, basta escolher a opção para que o sistema seja recuperado de forma padrão, clicar em avançar e aguardar o processo terminar. Após isto, o notebook apresentará a configuração padrão e o usuário já pode sair usando após realizar as suas configurações personalizadas.

ACER

Uma das marcas mais vendidas no Brasil não exige que o usuário reinicie o computador. Para isto, basta procurar o aplicativo de recuperação da fabricante. Chamado de Acer eRecovery Management, ele é mais simples do que os de seus concorrentes. Abrindo o mesmo, opte pela opção Restore, que irá realizar a restauração do sistema por completo. Aguarde o procedimento ser concluído e o equipamento reiniciar. Após isto, basta configurar o notebook a sua maneira e o sistema estará reinstalado de acordo com os moldes padrão do equipamento.

VAIO

A Vaio segue o mesmo molde do Acer, possuindo dentro do sistema operacional, o seu próprio sistema de recuperação. Procure em seu computador o Vaio Recovery Center, e abrindo a mesmo, basta optar pelo Restore Complete System e prosseguir com as orientações descritas na tela. Após isto, o procedimento deve começar, o computador irá reiniciar e o sistema estará do jeito que o consumidor o encontrou quando comprou o aparelho.

Outras fabricantes

Para as outras fabricantes, o procedimento deve ser parecido com o que mencionamos acima. É interessante que, se não possuir nenhuma destas marcas, visite o site da fabricante e procure pelos manuais de instrução. Com eles, este processo deve facilitar bastante.

Um adendo: vale lembrar que os métodos ensinados acima só valem se não houve nenhuma alteração do sistema operacional, como uma formatação por exemplo. Caso o notebook ou computador já tenha sido formatado, os passos não funcionarão.

Para conferir mais notícias sobre Tecnologia e Computadores, acesse o site https://www.melhornotebook.org/.

FONTE Melhor Notebook

