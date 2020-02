Site MelhorNotebook.org explica O Que é Memória RAM e Para Que Serve

CURITIBA, Brasil, 19 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Se você está em busca de algum aparelho eletrônico como um computador ou celular, provavelmente já se deparou com informações técnicas como processador, sistema operacional e memórias - que podem ser internas ou externas.

Quando nos referimos à memória, é importante ressaltar que existe um tipo específico para cada função do computador ou celular. Ou seja, cada memória desempenha um papel diferente no funcionamento do seu aparelho eletrônico.

A memória RAM, por exemplo, é o hardware responsável por armazenar temporariamente as informações captadas do seu notebook ou smartphone enquanto estes estão ligados, sendo utilizados pelos usuários.

Isso porque ela só opera as informações enquanto os programas ou aplicativos estão em execução. A diferença entre o HD e a memória RAM se dá justamente por esse motivo. Enquanto o HD armazena permanentemente os principais dados de um equipamento, a memória RAM coleta somente alguns dados do HD, somente aqueles que são necessários para "rodar" os softwares abertos.

"Rodar" é a expressão utilizada para designar a operação de um programa ou aplicativo, os quais chamamos de software. Quando um usuário de computador ou celular abre um software no equipamento, ele está tecnicamente "rodando" o programa ou aplicativo neste equipamento.

Para complementar, vale lembrar que HD é a sigla inglesa para Hard Disk, que no Brasil se popularizou como Disco Rígido. Então, se algum especialista em informática se referir ao Disco Rígido, saiba que ele está falando do HD. Ou seja, da peça do seu computador ou celular que vai armazenar seus dados de maneira permanente.

Enquanto isso, RAM é a sigla inglesa para Random Access Memory, ou, em português, Memória de Acesso Aleatório. Ela coleta os dados de forma volátil e randômica. Quando o usuário precisa utilizar determinado software, é a memória RAM que capta as informações do HD para fornecer ao processador. Se, no entanto, o processador dependesse exclusivamente das informações disponíveis no HD, o processo de operação dos programas e aplicativos seriam muito mais lentos.

Memória RAM na prática

Um exemplo da utilização da memória RAM é quando abrimos um novo arquivo de texto e digitamos algumas palavras. Enquanto estamos digitando o texto, as informações coletadas são salvas na memória RAM. Depois, ao salvar este documento em uma pasta do seu computador, o arquivo de texto passa a ficar armazenado no HD - ou, como dissemos anteriormente, no Disco Rígido.

Se porventura houver algum problema no aparelho eletrônico como queda de energia ou reinicialização automática da máquina enquanto o usuário estiver escrevendo o seu texto, todo o conteúdo será perdido, a não ser que o arquivo já esteja salvo no HD. Por isso, para não correr o risco de perder o que já foi produzido, nossa recomendação é salvar periodicamente o seu arquivo de texto enquanto redige algum conteúdo.

Com algum tempo de utilização, você pode perceber que seu aparelho eletrônico começa a ficar lento enquanto utiliza um ou outro programa ou aplicativo. Isso ocorre por conta do acúmulo de informações no cache do seu equipamento. Ao limpar os resquícios destes dados coletados pela memória RAM, você otimiza o desempenho do seu computador ou celular. Então, nossa sugestão é realizar constantemente a limpeza do cache do seu aparelho eletrônico. Para isso, procure por tutoriais na internet e também em plataformas digitais como o YouTube para aprender o passo a passo de como limpar o cache do seu computador ou celular.

Por fim, você precisa saber que atualmente podemos encontrar alguns tipos diferentes de memória RAM no mercado tecnológico. São elas: DRAM, SRAM, Dual Channel e DDR. Cada uma destas memórias RAM apresenta uma especificidade e uma capacidade de velocidade única, ambas medidas em MHz.

Para conferir mais dicas e notícias sobre computadores e tecnologia, acesse o site https://www.melhornotebook.org/.

