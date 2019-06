Site Meu Novo Celular dá Dicas para Escolher o Melhor Smartphone

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Comprar um celular novo é algo bem animador, porém, a escolha do modelo ideal pode não ser tão simples assim. Algumas pessoas não analisam algumas informações importantes e pode acabar comprando um aparelho que não tenha o seu perfil. Para não cometer esse erro é muito simples, basta analisar tudo aquilo que é importante no seu dia a dia, no uso de um aparelho celular, e assim escolher alguns modelos para analisar, somente depois disso a escolha certa vai acontecer. Veja abaixo como fazer para descobrir o seu celular ideal.

Descubra as funções mais importantes para você em um celular

Muitas pessoas usam celular hoje em dia, basicamente 95% delas sempre tem algumas funções como as mais importantes no aparelho. É preciso descobrir quais são essas funções na sua percepção e só depois fazer uma lista com os aparelhos que estão dentro desse perfil. Entre as características mais analisadas estão: câmeras, espaço interno, Android, sistema de conectividade, design, processador, tamanho da tela e muitos outros.

Veja o tipo de câmera do celular

Se você é uma pessoa que gosta de tirar fotos e quer que elas tenham qualidade, precisa optar por um aparelho que tenha as câmeras com alta resolução e entregue fotos de qualidade profissional. Muitos aparelhos hoje em dia fazem isso, alguns são de última tecnologia e possuem câmeras com alto pixel. É possível achar inclusive smartphones com ótimos preços e com essa tecnologia.

Aparelhos com bom espaço interno

Outra característica fundamental em um celular é seu espaço interno. Muitos usuários gostam de guardar diversas informações como: vídeos, fotos, músicas, documentos e outros. Nesse caso é preciso optar por um celular que tem pelo menos 32 GB de espaço interno e que dê a opção de expandir a mesma com o auxílio de um cartão de memória.

Tamanho da tela do celular

O tamanho da tela do celular é muito importante. Pois isso reflete no uso geral do seu aparelho. Hoje em dia a maioria dos celulares possuem telas maiores, elas são ótimas para o uso de algumas funções e entre elas estão: Mexer nas redes sociais, ler e-mails e ver vídeos. Quanto maior for a tela, melhor será sua visibilidade. O ideal é escolher um celular com tela de 5.5 polegadas a 6.5.

Sistema operacional

O sistema operacional de um celular é muito importante, ele ajuda a deixar o funcionamento do aparelho mais completo. Por isso é bom avaliar o Android do celular antes de compra-lo. Hoje em dia a maioria dos aparelhos possuem Android 8.1 ou 9.0, esses são os mais modernos e costumam agradar a muitos usuários.

Duração da bateria

A duração da bateria reflete muito na eficácia de um celular. Quanto maior for sua durabilidade, melhor esse aparelho será. Muitas pessoas mexem no celular por horas em um único dia, e se o aparelho tiver uma bateria fraca, isso será um grande problema. Por isso é importante avaliar a autonomia desse aparelho. O ideal é escolher um celular com bateria de 4.000 mAh.

Fique de olho na conexão do aparelho

O topo de conexão de um aparelho deve ser avaliado antes da compra. Pois muitas pessoas gostam de estar conectadas à internet. Hoje em dia, existem muitos celulares com ótima conexão. Ela é muito importante para ter uma ótima qualidade ao acessar a internet. Entre as principais conexões estão o WI-FI, 3G e 4G.

Imagem de gravação de vídeo

Outro recurso importante em um aparelho é a imagem da gravação de vídeo. Ela pode ser HD e Full HD. É sempre bom olhar a resolução da câmera para essa função. Principalmente para quem gosta muito de gravar vídeo.

Essas são as principais informações para quem vai comprar um celular novo. É claro que avaliar o valor e o custo benefício é importante também!

FONTE Meu novo Celular

