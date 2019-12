Site MeuNovoCelular.com.br dá Dicas para Aumentar a Duração de Bateria do Celular

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com a evolução tecnológica que grandes marcas proporcionaram ao mercado, diferentes smartphones apareceram e com isso, a garantia de uma vida útil de um aparelho não é mais a mesma. Muito isso deve-se a quantidade de funções acumuladas a um único aparelho, ou seja, quanto mais funções o celular precisa desempenhar, mais bateria ele consome.

Para muitos usuários, o fator bateria influencia e muito na hora da compra, muitos clientes preferem smartphones com a amperagem de bateria maior, a fim de garantir menos cargas ao longo do dia e uma duração maior da bateria. Os smartphones que levam o sistema operacional Android geralmente levam vantagem em cima de outros sistemas, como IOS ou Windows Phone. Mas a Apple, desenvolvedora do IOS, tem melhorado as suas configurações de bateria ao longo dos anos, e em alguns casos o iPhone teve desempenho igual ou superior aos seus concorrentes diretos como a Samsung.

Mesmo com toda evolução e trabalho férreo das companhias para melhorar nesse aspecto, em alguns casos a parte do usuário também influencia demais na duração da bateria, então vamos te dar algumas dicas para que a sua bateria dure mais.

Antes de começarmos, é necessário entender que toda bateria tem uma vida útil e que essa vida útil depende dos ciclos de bateria, que são quantas cargas na tomada o seu celular está pronto para receber. Funciona assim, todo aparelho tem uma quantidade de ciclos de bateria pré-determinada, cada ciclo chega ao fim quando você coloca o celular para carregar e depois tira o carregador. Supondo que você coloque seu aparelho para carregar com 5% por cento e apareceu um imprevisto e precisa sair, aí se foi um ciclo de bateria. E dessa forma os ciclos vão indo embora, portanto, é necessário que você tente manter ao máximo seu celular conectado na fonte de energia, isso fará que a vida útil da sua bateria dure mais.

Atualize o sistema operacional

Os sistemas operacionais de todas as marcas passam por mudanças de tempos em tempos e com isso melhorias são adicionadas e correções são feitas. Com seu sistema atualizado, você terá garantia que todas as melhorias já estarão instaladas no seu celular e as melhores medidas para economia de bateria estarão sendo executadas pelo sistema.

Aplicativos atualizados

Assim como o sistema operacional, é necessário que você sempre mantenha os aplicativos que estão instalados no seu celular atualizados. As atualizações pelos desenvolvedores são lançadas a fim de aplicar melhorias no aplicativo e muitas vezes essas melhorias influenciam diretamente na sua bateria.

Desative o modo de vibração

As notificações que recebemos nos smartphones, geralmente, vêm acompanhadas de um toque e uma vibração, o esforço e a bateria que o aparelho necessita para enviar essas notificações é bem maior do que apenas o som. Por isso, mantenha todas as notificações por vibração desativadas.

Desligue conexões que você não estiver usando

Wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G são todas conexões presentes em todos os smartphones mais atuais, mas não há a necessidade de estar com todas essas ativas o tempo todo. Por isso, desligue as conexões que você não estiver utilizando no momento. Além de consumir energia, uma carga extra é consumida porque o celular está sempre buscando algum tipo de sinal dessas conexões.

Feche aplicativos em segundo plano

Os smartphones permitem que você utilize diferentes aplicativos ao mesmo tempo, dessa forma, ao longo do dia você abre diversos aplicativos e se esquece de fecha-los, a sua bateria será comprometida. Por isso, sempre procure fechar os aplicativos que você não estiver usando.

Tempo de bloqueio da tela

A tela dos smartphones tem uma quantidade de tempo específica em que são bloqueadas após inatividade no aparelho.

Diminua esse tempo para que o seu celular sempre economize bateria, deixando de usar bateria com a tela ligada sem necessidade.

Fotos com flash e lanterna

O flash em uma foto pode ser essencial, mas não o tempo todo, em alguns casos o uso do flash não muda em nada a qualidade da foto, por este motivo, evite utilizá-lo o tempo todo e só use quando realmente existir necessidade.

Use o modo de "não perturbe"

Na hora de dormir, tudo que não queremos são notificações o tempo todo nos incomodando, utilizando o modo de "não perturbe" o seu smartphone não processará todas as notificações que você receber durante o período de sono, dessa forma a sua tela acenderá menos vezes, menos toques sendo reproduzidos, vibração inutilizada, enfim, sem dúvidas é uma grande economia de energia.

