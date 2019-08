Site MeuNovoCelular.com.br ensina como desativar a caixa postal do celular

CURITIBA, Brasil, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Recentemente um escândalo de proporções nacionais esteve no centro das atenções da mídia brasileira. Trata-se do sistema de caixas postais de aparelhos celulares, o qual se tornou notícia em torno das invasões no Telegram do ministro da Justiça Sérgio Moro e de outras autoridades políticas.

Semana passada quatro pessoas foram localizadas e detidas, em seguida presas, por meio da chamada Operação Spoofing, pela Polícia Federal, as quais estão sendo acusadas de atuar como os hackers responsáveis pelo mesmo ataque.

Depois de decretada a prisão dos indivíduos suspeitos pela ação, o Juiz da 10ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, fez anunciar que todas as investigações indicam que os suspeitos de ser hackers angariaram acesso a um código enviado por meio de servidores do aplicativo chamado Telegram por ligação telefônica.

Esses hackers passaram, então, a explorar a vulnerabilidade da caixa postal no sentido de chegar ao áudio do código e, em seguida, invadir o aplicativo. Deste modo, neste artigo será abordado o meio de se cancelar o serviço de caixa postal junto a qualquer operadora. Serão dicas de como desativar esse recurso dentro das principais provedoras de telefonia móvel no Brasil.

1 – Claro: Neste caso, será necessário acessar o site oficial ou o próprio aplicativo "Minha Claro", efetuar login pelo usuário e pela senha. Os passos são os seguintes:

A - A partir da barra do menu superior, selecionar a alternativa "Serviços" e clicar sobre "Serviços Claro";

B – O passo seguinte será chegar até o pé da página e clicar na alternativa "Desativar Secretária Claro";

C – Confirmar essa desativação e anotar seu número do protocolo, que é gerado automaticamente nesse processo;

D – Assim que for desativado o serviço, a alternativa "Secretária Claro" deverá apresentar uma mensagem pedindo para ativar a "Secretária Claro".

2 – Oi: Neste caso, para poder desativar este serviço, cada cliente deverá ligar para o seguinte número: *144 e, em seguida, selecionar a alternativa "3", própria para os serviços. Outra opção está em acessar o site "Minha Oi":

A – Acessar o site oficial pelo login e a senha;

B – Pelo canto esquerdo da mesma tela, clicar na alternativa "Móvel";

C – A partir da aba "Serviços", clicar na função "Ativação e Desativação de Serviços";

D - Desativar a alternativa "Pacote Caixa Postal Básico" e, em seguida, clicar em confirmar.

3 – Tim: De acordo com próprio site desta operadora, será possível fazer desativar o seu serviço de caixa postal por meio da central de relacionamento, ligando diretamente para o seguinte número: *144. Outra alternativa está no acesso ao site oficial "Meu Tim":

A – Efetuar o login no site oficial a partir do número de celular e da senha;

B – Por meio do menu superior, clicar na seção de "Serviços" e depois em "Serviços Tim";

C - Desmarcar a alternativa "Caixa Postal" e, em seguida, clicar em "Salvar".

4 – Vivo: Será necessário, neste caso, acionar o serviço da operadora, ligando para a mesma e solicitando a desativação deste serviço de caixa postal:

A – Discar para *8486 desde o telefone celular Vivo ou por meio do número *105 dos outros aparelhos, sendo necessário digitar o próprio número de telefone no qual o usuário deseja fazer suspender este serviço de caixa postal;

B – Utilizar a alternativa para se comunicar com qualquer um dos representantes ou com demais serviços que atentam essa situação;

C – Solicitar, em seguida, o cancelamento deste mesmo serviço de Caixa Postal.

Estes procedimentos são bem simples. Não há segredos, em realidade, para manter protegido seu aparelho celular de possíveis invasões de hackers.

FONTE Site Meu Novo Celular

