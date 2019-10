Site MeuNovoCelular.com.br ensina como voltar com as configurações de fábrica em celulares Android

CURITIBA, Brasil, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Seu celular está travando quando inicia um ou mais aplicativos? Comprou um aparelho novo e resolveu vender o antigo? Seja qual for o motivo, resetar as configurações de fábrica do seu smartphone pode uma boa opção para deixar o dispositivo mais rápido ou ainda proteger seus dados pessoais caso o aparelho seja repassado para outra pessoa.

Os processos pouco mudam de modelo para modelo. Se o seu aparelho móvel corresponde ao sistema operacional Android, um método padrão e bastante conhecido pode funcionar em seu smartphone. Ficou curioso? Neste artigo você vai encontrar o passo a passo para restaurar as configurações de fábrica de seu Android, acompanhe!

1 . Faça um backup

É importante fazer um backup dos seus arquivos, contatos e mensagens antes de resetar o aparelho. Isso porque após a restauração do seu celular, todos os dados inseridos após a primeira configuração personalizada serão apagados.

Para isso, basta salvar seus arquivos em algum armazenamento na nuvem ou enviá-los para seu computador por meio de um cabo USB. A lista de contatos, por sua vez, pode ser salva diretamente no chip da sua operadora.

Já as mensagens geralmente são salvas pelo próprio aplicativo de mensagem - como é o caso do WhatsApp e Telegram. Se você faz parte de grupos em aplicativos de mensagem, não se preocupe. Ao resetar seu celular, você continua membro dos grupos que pertence.

2. Acesse o menu "Configurações"

Encontre o menu ou o ícone corresponde às configurações do seu celular. O ícone para as "Configurações" aparece normalmente como uma pequena roda de engrenagem.

3. Redefinir os padrões

Em seguida, procure a opção "Fazer backup e redefinir" e clique na opção "Restaurar dados de fábrica". Depois, toque em "Restaurar telefone" e aguarde alguns minutos até o processo terminar. Seu aparelho será reiniciado automaticamente.

Se você estiver usando um smartphone nos modelos Samsung Galaxy, o processo muda ligeiramente. No menu "Configurações", encontre o item "Gerenciamento geral" e logo em seguida clique em "Restaurar". Escolha o tipo de restauração desejada e confirme.

Se você escolher "Restaurar os padrões de fábrica", todos os dados do seu aparelho serão apagados, incluindo informações da sua conta Google, músicas, fotos e vídeos. Por isso a importância do backup.

Ao final desse pequeno processo, seu aparelho vai ser formatado como se fosse novo e vai contar com as configurações originais de fábrica.

Existe ainda um processo alternativo realizado quando o smartphone está desligado. Ele é útil para quando você esquece a senha de acesso do aparelho ou não consegue iniciar o sistema de jeito nenhum. Nesses casos, descubra a seguir como reiniciar seu aparelho no modo de recuperação.

Com o aparelho desligado, pressione simultaneamente o botão de diminuir o volume e o botão power (aquele botão que liga/desliga o smartphone);

Aguarde até que a primeira tela apareça e, em seguida, navegue entre os itens para cima ou para baixo com as teclas do volume, até escolher a opção desejada;

Encontre a opção "Recovery Mode" ou "Recovery" e aperte o botão power para entrar no modo de recuperação;

Nesse momento, pressione o botão power e dê um toque no botão de aumentar o volume, depois solte ambos os botões;

Na próxima tela, use novamente as teclas do volume para navegar entre as opções até encontrar o item "Wipe Data/Factory Reset" e pressione o botão power para confirmar;

Nesta tela, encontre a opção "User Data Only" e em seguida pressione mais uma vez o botão power para confirmar;

Seu celular vai voltar para a opção "Reboot System Now", pressione o botão power para confirmar e aguarde a realização do processo. O telefone vai ser reiniciado automaticamente.

Gostou do nosso passo a passo? Então aproveite para compartilhar este artigo nas redes sociais e ajude aquele seu amigo que sempre reclama que o celular está travando!

Para conferir mais notícias sobre Tecnologia e Celulares, acesse o site https://www.meunovocelular.com.br/.

