Site PacotesDeFerias.Net apresenta os países que não precisam de visto para brasileiros

CURITIBA, Brasil, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O mundo cultiva um carinho muito especial pelo Brasil e não é por menos. Dono de uma das maiores riquezas naturais, que é a Amazônia, seu povo é conhecido por ser hospitaleiro e respeitar as diferenças. O país tem tradição de não entrar em guerra e cultivar a paz.

Dentre as inúmeras vantagens para a população brasileira, há uma em particular para quem gosta de viajar. São diversos os países que não exigem visto para a entrada dos brasileiros. As boas relações do país são fundamentais para esta conquista de quem quer conhecer o mundo. Das setenta nações, é hora de apresentarmos algumas.

Argentina

O país vizinho, que tem o tango como uma de suas maiores culturas, também é um país que não obriga os brasileiros a tirarem vistos. Dentre os locais interessantes para se conhecer destacamos a capital Buenos Aires e o estádio La Bombonera, um monumento do futebol sul-americano, além da Casa Rosada, palácio presidencial, que conta com um tour especialmente preparado para os visitantes. Buenos Aires ainda se destaca com seu obelisco, com 67 metros de altura.

Bolívia

Nosso vizinho também não exige o visto dos brasileiros. A nação encanta com sua miscigenação e por seus pontos turísticos, dentre eles o deserto de sal, conhecido como Salar de Uyuni, o Lago Titicaca, conhecido por seu lago, sua fauna selvagem e suas ruínas, além da capital La Paz com seus montes, mercados e praças. Para finalizar, o Uyuni com seu lago, deserto e vista incrível.

Venezuela

Apesar da crise, a Venezuela é um destino interessante para o povo brasileiro. Por começar na capital Caracas com seu parque, jardins e zoológico, com diversidades de animais. Outro ponto legal são as bonitas praias, como por exemplo, a Ilha de Margarita com montanhas e areia, sendo uma praia maravilhosa para quem quer se aventurar no país vizinho. Outro destino na Venezuela de encher os olhos é o arquipélago Los Roques, que possui parque, pesca com mosca, e uma vista natural maravilhosa.

Bahamas

Apesar de bastante afetado pelos furacões que passam, a ilha das Bahamas é um local que encanta. Os brasileiros podem ficar por até 14 dias sem a exigência de visto e passear pela capital Nassau com o belíssimo porto, recebendo barcos e embarcações de destaque, além das praias que são um convite a parte para um mergulho. A ilha de Bahamas também é famosa pelos seus cassinos, na conhecida área de Freeport.

Costa Rica

O país muitas vezes deixado de lado por outras nações prepara atrações interessantes para os visitantes. Destacamos aqui o Bosque Eterno de Los Niños, sendo esta a maior reserva natural do país. A cachoeira da Liberia também é outro ponto muito bonito, sendo que o local também possui fontes termais vindas de um furacão, deixando a água com uma temperatura agradável.

Grécia

Chegando à Europa, podemos visitar a Grécia, outro país que não exige visto aos brasileiros. País com expressão na cultura mundial, a capital Atenas é o primeiro cartão postal de uma viagem que pode encher os olhos, com construções que conservam sua arquitetura até hoje. As praias da Grécia também são outro convite a se visitar, valendo e muito uma visita a um dos berços da humanidade atual.

França

Conhecido pelo país com cultura refinada, a França geralmente é receptiva aos brasileiros. Destacamos como ponto turístico o Museu de Louvre, que possui obras de artistas renomados e quadros clássicos. Passando pelo país, podemos também conhecer a Torre Eiffel, um monumento que chama a atenção mesmo de longe. O Palácio de Versalhes também é outro local na França que vale a passagem a ser paga.

Outros países

Confira a lista de países que não exigem visto dos brasileiros: Cingapura, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Macau, Tailândia, Malásia, Áustria, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, Itália, Irlanda, Islândia, Reino Unido, Hungria, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Holanda, Portugal, Rússia, Antígua e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Curaçao, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Suriname, Guiana, Peru, Marrocos, Tunísia, África do Sul, Botsuana e Namíbia.

