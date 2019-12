Site PacotesDeFerias.net dá Dicas de Como Economizar Dinheiro na Viagem de Férias

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O último mês do ano chegou, muita gente entra de férias e resolve viajar para aproveitar melhor os dias livres.

No entanto, vivemos em tempos de crises, e dezembro e janeiro nos trazem muitos gastos extras, por isso, é importante planejar bem a viagem, para gastar pouco e curtir tranquilamente.

Não adianta viajar, não planejar, gastar o que pode e não pode e voltar atolado em dívidas e passar os próximos meses presos a ela. Se essa também é a sua preocupação, não se preocupe!

No artigo de hoje, vamos te dar dicas valiosas de como economizar na viagem de férias e voltar tranquilo e renovado para iniciar um novo ciclo. Confira!

1. Comprar as passagens antecipadamente

É importante se programar financeiramente para conseguir comprar as passagens antecipadamente. Você pode pagar mais caro em suas passagens se comprar em cima da hora, principalmente se for em Dezembro, Janeiro e Julho, que são os meses de férias.

Se você tiver o dinheiro das passagens reservado pode aproveitar ofertas relâmpagos das agências ou companhias, e até mesmo a Black Friday ou datas comemorativas, quando é comum fazerem promoções.

2. Comprar as passagens de ida e vinda juntas

Algumas pessoas compram apenas a passagem de ida, e deixam a de vinda para comprar no local, pouco antes de viajar, no entanto, essa prática pode sair um pouco mais cara.

As agências de viagem querem garantir que o cliente compre com ele na volta, e por isso, oferece descontos quando a pessoa compra as duas passagens juntas.

3. Escolha bem o destino

O destino escolhido vai sim influenciar no orçamento da viagem. Se for viajar para lugares onde tenha casa de parentes ou amigos para ficar, os gastos serão reduzidos, pois não haverá necessidade de se hospedar em um hotel.

No entanto, nesse caso, elimine apenas os gastos com as diárias, não se esqueça de colaborar com alimentação ou gastos extras que terá na casa.

Cidades mais disputadas, conhecidas e frequentadas por turistas costumam ter um custo benefício maior, então vale a pena dar uma pesquisada em destinos que tenham ótimas atrações, mas que você consiga ter um custo menor.

4. Evitar consumismo desnecessário durante a viagem

Um dos motivos de muitas pessoas voltarem endividados de suas viagens é a falta de controle nas compras. Faça um planejamento dos gastos e dê prioridade para a diversão e entretenimento, para aproveitar melhor.

No momento de euforia acabamos comprando coisas da qual não necessitamos e quando vamos colocar na balança, acabamos nos arrependendo e ficando endividados, por isso, consuma e compre com consciência.

5. Viajar fora da alta estação

Viajar em determinadas datas pode acabar pesando no orçamento, principalmente em feriados e época de alta temporada, então, se for possível viajar fora dessa época, com certeza sua viagem vai sair mais barata.

6. Parcelar as passagens no cartão de crédito

Apesar de ser uma forma de economizar, deve ser usado em último caso, o ideal, como já foi dito, é se programar antes, ter um bom planejamento financeiro; poupar durante o ano para poder pagar tudo à vista.

Todavia, o cartão de crédito pode salvar em situações de emergência.

7. Economize na escolha dos hotéis

A melhor forma de fazer isso é pesquisando muito, mas é claro que você não deve se hospedar em um lugar ruim e colocar sua viagem a perder.

Além dos preços, verifique as avaliações dos hotéis e escolha o que tiver melhor custo benefício, mas fique tranquilo, pois é possível encontrar hotéis ou pousadas boas e baratas, entretanto, é preciso pesquisar.

8. Economize na alimentação

Antes de viajar, faça uma pesquisa por bons restaurantes, que ofereçam boa comida, variedade e preços acessíveis. Se for ficar em hotel, verifique se possui restaurante e se sai mais em conta comer lá.

No caso de se hospedar em casa ou apartamento, faça sua própria comida, mas separe dias especiais para comer fora e conhecer a gastronomia local.

9. Viaje em grupo

Ao viajar em grupo você divide boa parte das despesas. Outra boa opção é se hospedar em casa ou apartamento, podendo dividir todas as contas e preparar suas próprias refeições.

10. Economize na bagagem

A maioria das companhias de viagens, tanto de ônibus como de avião, tem seu limite de bagagem, ao exceder esse limite, o passageiro tem que pagar um valor por isso. Então, faça o possível para embalar apenas uma mala e não ultrapassar esse limite.

Para aproveitar bem o passeio e evitar imprevistos, planeje bem sua viajem financeiramente e aplique as dicas contidas nesse texto.

Para conferir mais dicas de viagem e turismo, acesse o site https://www.pacotesdeferias.net/.

