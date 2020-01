Site Pessoa Doente reúne artigos sobre Saúde e Qualidade de Vida

CURITIBA, Brasil, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Já conhece o site Pessoa Doente?

Qual é a primeira coisa que fazemos quando sentimos qualquer coisa anormal no nosso corpo? É imediatamente procurar os sintomas na internet, não é mesmo?

Foi pensando em facilitar a vida que o site Pessoa Doente foi criado, lá você consegue achar todas as informações necessárias sobre seu estado clínico antes de ligar desesperado para o médico ou correr para o hospital.

Se já te bateu aquela curiosidade continue lendo e aprenda todas as funções do site e como aproveitá-lo ao máximo.

Aprendendo a usar

Ao entrar no site você de cara irá ver todos os destaques da semana, onde estão reunidas as quatro últimas matérias publicadas na página, sendo que cada uma delas contempla uma área específica como saúde infantil, dicas para melhorar a qualidade de vida, mitos e verdades, novidades de pesquisas medicinais, entre outros.

No topo de cada uma das matérias existem atalhos para o Facebook, Twitter e Gmail do site.

Logo após os destaques estão as matérias mais antigas já publicadas, com título em negrito e um pedaço do início do texto para que você possa identificar se aquele é ou não o assunto que você está buscando.

No rodapé encontram-se os hiperlinks para os posts mais populares, posts aleatórios e os mais recentes.

O menu do Pessoa Doente é dividido em sete categorias, sendo elas: cuidados, notícias, saúde, dicas, tratamento, sintomas e causas, respectivamente. Ao lado delas há um campo de busca.

Todas as categorias possuem o mesmo padrão da página inicial com exceção dos destaques, ou seja, há uma lista de matérias sobre o tema pesquisado com título e o início do texto. A página não é infinita, ou seja, após trinta postagens você deve passar para a página seguinte e poderá continuar pesquisando.

Acesso rápido

Se você está sem tempo de ficar olhando matéria por matéria até achar o assunto que você precisa, existe uma coluna do lado direito da página que vai te ajudar bastante e merece uma atenção especial.

O primeiro tópico é para quem está interessado em acompanhar de perto todas as postagens do site, ali é possível se inscrever através de um e-mail para receber uma prévia das matérias publicadas.

Há também um espaço com quatro abas: pop, onde estão reunidas as matérias mais acessadas; últimos, com as novidades; comentários, que é um espaço dedicado à exibição da opinião os leitores em cada matéria e, por último, as tags onde é possível procurar matérias sobre uma categoria específica, é só clicar em uma das tags disponíveis que você será direcionado a uma página sobre o assunto requerido.

Hora de ler

Ao achar a matéria que precisava você encontrará um texto dinâmico com título e várias palavras-chave em negrito, o que facilita a leitura. No final, você encontrará o nome da pessoa que o escrever e logo abaixo os comentários já publicados e um campo para um novo. Basta escrevê-lo e preencher nome, e-mail e website, dar um check na aba "Não sou um robô" e pronto, ele será colocado junto aos demais.

Ainda não achou a ajuda que precisava?

Não se preocupe! Também do lado direito da página existe um tópico que serve justamente para solicitar um contato de um especialista, para isso é necessário preencher os campos com nome, e-mail, sintomas, período do qual está sentindo, telefone, interesse ou não em um contato especializado e a cidade com o estado. Após esse preenchimento seu caso será encaminhado a um profissional que deverá te atender.

Agora que você já aprendeu todas as funções do site Pessoa Doente (https://www.pessoadoente.com.br) você pode ler tudo que conseguir e assim estará pronto para ajudar a melhorar sua qualidade de vida e te todos que estão a sua volta. Basta adquirir o conhecimento e praticar!

Expediente:

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Pessoa Doente

