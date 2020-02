Site PessoaDoente.com.br apresenta os Benefícios e a Importância da Vitamina C para Saúde

CURITIBA, Brasil, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- As vitaminas são substâncias essenciais para o nosso organismo. Infelizmente, nosso corpo não é capaz de produzi-las, por isso, precisamos obtê-las por meio da nossa alimentação.

No artigo de hoje, vamos falar sobre uma vitamina em especial, a Vitamina C. Continue fazendo a leitura e descubra: o que é; benefícios; como age em nosso corpo e onde encontrar fontes dela. Confira!

O que é Vitamina C?

O ácido ascórbico, conhecido popularmente como vitamina C, é uma molécula hidrossolúvel que desempenha função na hidroxialquiação (hidroxilação) das reações bioquímicas nas células, sendo sua maior atuação no colágeno.

O colágeno é grande responsável pela saúde dos ossos, pele, dentes, tendões, paredes dos vasos sanguíneos, além de ser um ótimo antioxidante.

Quais são os benefícios da Vitamina C?

São muitos os benefícios que esse nutriente pode proporcionar ao nosso corpo, sendo eles:

Melhora a imunidade;

Evita o envelhecimento da pele;

Combate os radicais livres;

Auxilia na amenização de rugas e linhas de expressão;

Ajuda no clareamento de manchas na pele;

Deixa a pele com um brilho natural;

Melhora a absorção de ferro;

Evita problemas de visão;

Proporciona resistência aos ossos;

Melhora e preveni resfriados e gripes;

Possui ação antioxidante;

Previne derrame;

Diminui o estresse;

Contribui para a queima de gordura;

Melhora o humor;

Ação antialérgica;

Auxilia no tratamento de escorbuto;

Protege contra doenças cardiovasculares;

Reduz a glicemia em diabéticos.

Como a Vitamina C age?

A vitamina C tem um papel importante em diversas áreas do nosso corpo. Em nosso sistema imunológico ela aumenta a fabricação dos glóbulos brancos, que atua combatendo a presença de micro-organismos e corpos estranhos em nosso organismo, além de aumentar a quantidade de anticorpos.

Na pele ela age estimulando a produção de colágeno e renovando as células mortas. Todo o nosso corpo é beneficiado por esse nutriente!

Quanto de Vitamina C devo ingerir por dia?

Vitaminocultura é o nome dado à condição causada pelo excesso de vitamina. Consumi-las indiscriminadamente pode trazer riscos à saúde. No caso da vitamina C, pode causar:

Diarreia;

Cólicas;

Dor abdominal;

Dor de cabeça;

Pedra nos rins;

Intoxicação.

A quantidade ideal de vitamina C que deve ser ingerida diariamente é de 75mg para mulheres e 90mg para homens. Tanto o excesso quanto a carência dessa vitamina pode ser prejudicial.

As pessoas que fumam precisam consumir essa vitamina em quantidades maiores do que os não fumantes, isso ocorre devido à necessidade do organismo em consumir maiores porções dessa substância para anular os radicais livres produzidos pelo cigarro.

Quais são as fontes de Vitamina C?

Para usufruir os benefícios da vitamina C é preciso manter uma dieta balanceada, ingerindo alimentos que são ricos nesse nutriente, confira logo abaixo quais são eles:

Laranja;

Goiaba;

Limão;

Pimentão amarelo;

Brócolis;

Kiwi;

Morango ;

; Acerola;

Caju;

Couve-de-bruxelas;

Camu-camu.

Quando a pessoa não consegue manter o nível ideal de vitamina C no organismo por meio da alimentação, é necessário recorrer à suplementação desse nutriente, no entanto, ela deve ser prescrita por um profissional.

Há muitos casos registrados de pessoas que fizeram uso de suplementação de vitamina C por contra própria e de forma incorreta, e acabaram desenvolvendo problemas de saúde.

O nosso corpo apresenta alguns sinais de que está com carência de vitamina C, confira alguns deles:

Cansaço;

Palidez;

Tontura;

Anemia;

Feridas que demoram de cicatrizar;

Sangramento na gengiva ou nariz;

Queda de cabelo e enfraquecimento das unhas;

Manchas arroxeadas pelo corpo;

Dor nos ossos;

Queda e amolecimento dos dentes;

Tristeza;

Estresse;

Dificuldade em raciocinar.

Se detectar a presença desses sintomas, mude sua alimentação e inclua alimentos ricos em vitamina C, se o quadro continuar, busque ajuda médica!

