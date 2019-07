Site Preço Motos traz dicas sobre os cuidados necessários com as Motos

CURITIBA, Brasil, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Conhecida por ser um veículo prático, rápido e econômico, a moto é o meio de transporte preferido de muita gente. Afinal, com ela é possível evitar os engarrafamentos comuns nos grandes centros urbanos. No entanto, para garantir o bom funcionamento da sua motocicleta é necessário tomar os devidos cuidados de manutenção. O site Preço Motos traz dicas importantes de manutenção das motos.

Assim como os carros, as motos também exigem atenção com alguns pontos específicos, do contrário você corre o risco até mesmo de sofrer acidentes. Para que esse tipo de situação na aconteça, mantenha a manutenção do seu veículo em dia.

Quer saber mais? Confira, a seguir, o que observar para não deixe de funcionar!

Fique atento à bateria

Muitas motos atuais já vêm de fábrica com uma bateria que não exige manutenção e nem que a água seja completada. Nesse caso, a bateria é selada e conta com um tipo de ''bolinha'' que possibilita checar o seu nível.

Mas se a sua bateria precisa de água, o ideal é retirá-la com a ajuda das ferramentas apropriadas, destampar e completar com água destilada. Jamais use água comum, uma vez que ela tem componentes que facilitam a corrosão da bateria, reduzindo a sua vida útil.

Também é indicado limpar os polos da bateria periodicamente para que não ocorra oxidação, e demais problemas com descarregamento.

Analise as correntes

A corrente da moto nunca pode ficar folgada, visto que isso causa acidentes. Portanto, cultive o hábito de lubrificá-la e a regular com frequência. A cada troca de óleo, peça ao mecânico para analisar as condições das correntes. Também é indicado consultar o manual para saber quantos centímetros de folga na corrente é permitido para o modelo da sua moto.

Lubrifique os cabos

A embreagem, cabos de frios e acelerador precisam ser lubrificados para que não se rompam ao longo do tempo, o que também pode causar acidentes. Sem falar que você também deve conferir se a regulagem está correta.

Ainda é importante dar atenção para os cabos das velas, já que se as mesmas oxidarem irão prejudicar o consumo e o rendimento da sua moto.

Verifique os freios

Qualquer dano nos freios pode acarretar riscos graves, logo eles têm que ser verificados com frequência. Em se tratando dos freios a disco, é possível analisar o desgaste a olho nu. Mas, os frios a também deverão ser retirados e visualizados cautelosamente.

Os freios com lonas geralmente apresentam um tipo de ruído. Para driblar isso, desgastes as partes que estão se sobressaindo com o auxílio de uma lixa, e posteriormente confira a elasticidade das molas.

Troque ou limpe o filtro do ar

O filtro do ar cumpre a função de filtras as impurezas da região, evitando que elas entrem em contato com o motor. Existem filtros que são descartáveis e aqueles que podem ser removidos para lavagem. Se o seu filtro é do tipo que precisa ser lavado, higienize-o com água e detergente neutro.

Confira o óleo do motor

O óleo do motor lubrifica o câmbio da moto. Para que não aconteçam transtornos, consulte o seu manual para saber de quanto em quanto tempo será preciso trocar o óleo do motor. Se você usa a moto todos os dias, o tempo de troca deve ser menor.

Use sempre um óleo de boa qualidade para aumentar a durabilidade do motor. Pode-se escolher entre a alternativa sintética ou semissintética, que elevam a performance do veículo.

Cheque os pneus

A moto tem uma desvantagem em relação ao automóvel, pois não possui estepe. Sendo assim, fique de olho no estado dos pneus. Verifique os sulcos dos pneus, calibre-os quando eles estiverem frios, e analise a validade dos mesmos para trocar dentro da validade.

Com todos esses cuidados, você pode circular tranquilamente com a sua moto, sem medo de ficar sujeito a riscos.

