Site PrecoCarros.com dá Dicas para Aumentar a Vida Útil do Seu Carro

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Para você que acabou de comprar ou ganhar o seu primeiro carro, saiba que é importante cuidar do seu carro de maneira decente. Isso pode te ajudar a gastar menos dinheiro e aumentar a vida útil do seu automóvel, ou ainda, mais futuramente, vendê-lo por um preço mais elevado que o normal.

Depois de terminar o ensino médio ou a faculdade, você finalmente conseguiu o tão sonhado primeiro carro. Aquele que vai te dar o respeito do sogro e da sogra, aquele que vai levar você e sua namorada para o cinema em um dia chuvoso, aquele que vai te salvar na hora da fome. O primeiro carro é sempre uma maravilha. Mas ele pode não ser tão maravilhoso assim, dependendo de como você cuida dele. Um carro, para durar, precisa de cuidados e uma atenção especial. Para te ajudar nisso, preparamos uma lista com 9 dicas para manter o seu carro em perfeitas condições.

1. Revisões

Acontece com todo carro que acabou de sair da concessionária. Ao ser retirado, o novo proprietário do veículo recebe um documento falando o período de revisão do carro. É importantíssimo seguir essas recomendações à risca. Vale lembrar que é importantíssimo fazer uma revisão antes de sair para viajar. Não sabemos se você já tinha pensado nisso, mas fica a dica.

2. Cuide do motor

O motor é o coração do seu carro. E você precisa cuidar dele como o tal. Uma boa parte dos problemas de um carro se encontram no motor do carro, e essa boa parte pode ser prevenida com os devidos cuidados. Preste atenção nos ruídos do carro, em fumaça, esse tipo de coisa.

3. Troque e cheque o óleo

Pode parecer banal de tão simples que é, mas checar a altura do óleo pode evitar sérios problemas gerados pela falta de lubrificação dos componentes. Essa falta de lubrificação acontece por causa da ausência de óleo no carro. Por isso, é sempre importante checar o nível de óleo do carro.

4. Limpe o seu carro

Manter o carro limpo é essencial para prevenir problemas como o mal funcionamento do motor do carro por causa de sujeira, cheiros indesejados, e até mesmo o ressecamento externo de alguns componentes. A limpeza pode ser feita por você, com água e detergente mesmo.

5. Calibrar os pneus

Os pneus de um carro devem ser calibrados semanalmente. É muito importante para a vida útil do seu pneu mantê-lo no mesmo nível de pressão constantemente. Para isso, é indispensável a calibragem dos mesmos. Também é importante, junto com a calibragem, pensar no balanceamento e no alinhamento do carro. Para que o desempenho e a durabilidade do seu carro se mantenham em um patamar agradável para o dono.

6. Freios

Cuide deles. Se você não quer sofrer um acidente, que pode levar metade da lataria do carro, cuide deles. Os freios podem acabar danificados por causa de algum problema na pastilha, ou no disco. Caso isso esteja acontecendo, é só trocar os componentes.

7. Cuide da pintura do carro

Além de manter o automóvel bonito, a pintura tem o papel de manter os metais do carro desoxidados. A oxidação dos metais pode provocar uma fragilidade maior da lataria do veículo. Por isso, é muito importante tratar da pintura sempre que ela for danificada.

8. Cuidado com a embreagem

Tome cuidado com o hábito de andar de carro pisando na embreagem enquanto dirige. Esse tipo de coisa acaba reduzindo a vida útil dos materiais do carro pela metade. O seu pé esquerdo não precisa ficar em cima da embreagem. Deixe-o ao lado do pedal os componentes do seu carro continuarão intactos por um bom tempo.

9. Dirija com cuidado

O seu carro pode durar muito mais se você dirigir conscientemente. Evite arrancadas e freadas bruscas, troque a marcha na hora certa e evite gastar os seus pneus com derrapadas. Dirija corretamente e o seu carro vai te agradecer.

