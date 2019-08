Site Receitas Gostosas lista os utensílios essenciais para iniciantes na cozinha

CURITIBA, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- As pessoas estão saindo da casa dos pais cada vez mais jovens e com isso precisam literalmente se virar para aprender a fazer as atividades de uma casa. Dentre essas atividades, uma das mais complicadas é a cozinha. Alguns indivíduos sabem muito pouco sobre o que é necessário ter em casa com relação a utensílios de cozinha. Devido a isso, no texto de hoje o portal Receitas Gostosas vai dar a sugestão de cinco utensílios básicos e de muita serventia. Confira!

01ª indicação: panela de antiaderente ou de teflon

Hoje em dia seria um caso raro uma casa que não contasse, pelo menos, com uma panela antiaderente. Se você está iniciando na cozinha já deve ter ouvido esse termo. Mas, caso não esteja familiarizado com esse utensílio, esse tipo de panela tem a função principal de permitir o cozimento de diferentes alimentos sem que eles fiquem presos no fundo da panela. Isso quer dizer que você vai utilizar o alimento como um todo e, além disso, a limpeza da panela será muito mais rápida e fácil.

Outro ponto positivo das panelas antiaderentes é que com a utilização delas você não vai precisar cozinhar com óleo, manteiga, banha de porco ou outros alimentos que ajudam no processo de preparação. Com isso, a refeição se torna mais saudável, pois menos ingredientes foram acrescentados e, com isso, não houve um aumento nas calorias. Além disso, em muitos alimentos, como verduras, você pode ir colocando água, por exemplo. Devido a todos esses benefícios, a panela de teflon ocupa o primeiro lugar na lista de sugestões do que uma pessoa iniciante na cozinha necessita ter.

02ª indicação: jogos de pegadores e outros utensílios de silicone

Como você leu acima e percebeu a comodidade que a panela antiaderente vai trazer no seu dia a dia, é necessário chamar a atenção para o manuseio desse objeto. Se você deseja que a vida útil da sua panela seja grande é necessário que ao cozinhar com ela, você utilize pegadores, colheres e outros utensílios de silicone. Isso se deve ao fato desse material não arranhar a panela. Pois, no caso de uso de outros objetos, como os de metal, a chance de arranhar e fazer com que a panela perca esse recurso é grande.

Além disso, os utensílios de silicone ajudam também que você não se queime. Eles também são tranquilos em relação à limpeza. E em muitas lojas, eles são mais baratos do que um jogo de utensílios de metal.

03ª indicação: multiprocessador

Em algum momento, a pessoa que adquire o hábito de cozinhar vai precisar de um ralador, liquidificador, fatiador, dentre outros instrumentos. Todos esses objetos podem ser concentrados em apenas um: o multiprocessador. De modelos mais simples a versões mais sofisticadas que trazem diferentes recursos, o multiprocessador é um conjunto de utensílios que vai simplificar e muito a vida de qualquer pessoa na cozinha. Pois, como se trata de apenas um aparelho com diferentes peças, você vai economizar espaço. Hoje em dia, um multi pode ser encontrado com um preço excelente. Você consegue utilizar esse objeto de inúmeras maneiras. Então, vale muito à pena investir na compra de multiprocessador.

04ª indicação: potes de tamanhos diversos

Essa sugestão é clássica, quase óbvia, mas, mesmo assim, ela precisa ser mencionada. Tigela, pote, vasilha seja qual for o nome, esse item é obrigatório em qualquer casa. Pois, o que você vai fazer com um alimento que sobrou e precisa ser guardado na geladeira? Para as pessoas que preparam as refeições e levam para o trabalho, como guardar a refeição de maneira que ela não vaze? As respostas para essa pergunta são os tão conhecidos potes.

O ideal é que você comece com um a dois jogos de tamanhos diferentes. Pois, essa variação de tamanho vai permitir que você economize espaço no armário, na geladeira, na sua bolsa. Uma vez, que ficar armazenando a comida em pratos ou panelas na geladeira, por exemplo, ocupa um espaço enorme. Os potes são essenciais para alguém que quer praticidade e organização em sua cozinha. Você pode ter certeza que se tem um objeto nessa lista que você sempre vai precisar repor são as vasilhas. Elas são indispensáveis.

05ª indicação: conjunto de tábuas para alimentos

A última dica é o conjunto de tábuas. Você pode pensar que isso é bobagem, que você consegue perfeitamente cortar qualquer coisa em um prato. O que você precisa levar em consideração é o espaço. Com uma tábua, você terá mais espaço e o risco de você se cortar é muito menor. Além disso, elas são mais altas, o que facilita no manuseio do alimento. O ideal é que você tenha no mínimo duas. Por exemplo, uma você reserva para proteína, a outra para verdura e legumes ou faça essa divisão da maneira que você achar mais adequada.

Essas foram as dicas do site https://www.receitasgostosas.com para pessoas que estão dando início no mundo gastronômico. Acesse o site e aproveite as diversas dicas e matérias sobre culinária.

Expediente:

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Receitas Gostosas

Related Links

https://www.receitasgostosas.com



SOURCE Site Receitas Gostosas