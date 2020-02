Site Receitas Gostosas reúne diversas receitas de Pratos Saborosos aos leitores

CURITIBA, Brasil, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Para quem gosta de cozinhar não há nada melhor do que encontrar as receitas que amamos disponíveis na internet em sites interativos e fáceis. Na internet podemos encontrar uma infinidade de sites com essa temática, mas alguns se destacam por oferecerem uma experiência mais aconchegante ao leitor, como é o caso do site Receitas Gostosas.

Logo ao entrar no site encontramos fotos de pratos que dão água na boca, e descendo um pouco a página podemos encontrar receitas que foram adicionadas há pouco tempo ao blog, desde hambúrgueres artesanais, passando por bolo de fubá e até receita de como fazer brigadeiro, tudo isso na página inicial.

Estrutura do site

Apesar de todas essas receitas disponíveis na página inicial, o site é bem organizado e dividido para que o usuário tenha facilidade para encontrar a receita que procura. Na página inicial há um menu com seis opções de escolha: carnes, massas, receitas light, doces e sobremesas, dicas e salgados. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas opções:

Doces e sobremesas

Ao clicar em "doces e sobremesas" o usuário vai se deparar com receitas para fazer naqueles dias que deu vontade de comer um brigadeiro, um bolo de banana ou uma torta de chocolate. Há um grande número de bolos doces como bolo de milho verde, de banana, de banana com doce de leite, de biscoito e até mesmo bolo de bombom. Um tipo de bolo diferente que podemos encontrar é o bolo de copo.

Carnes

O site também é recomendado para quem gosta de carne, pois há um tópico com artigos somente sobre carnes. Nessa seção o usuário vai encontrar receitas com as carnes mais variadas (até carne de peixe) e também algumas dicas sobre carnes, como um artigo informando como escolher uma costela bovina. Também há dicas relacionadas à saúde ao escolher o ponto da carne e sobre sua maciez. Quem tem um paladar seletivo vai gostar do artigo que ensina a preparar carnes nobres.

Dicas

Essa é a seção mais diversificada do site. O usuário vai encontrar desde dicas de como limpar as panelas queimadas, passando pela melhor forma de limpar o forno micro-ondas, limpar panelas antiaderentes, ideias para diferentes receitas com ovos. Até os diabéticos têm vez no site, pois existe artigo falando sobre adoçantes para diabéticos e as diferenças entre eles. Ainda no quesito saúde, há um artigo falando sobre o glúten e outro falando dos benefícios que a berinjela traz à saúde.

Massas

Para quem é fã da culinária italiana e gostas de massas de forma geral essa seção é um prato cheio, literalmente. Quem nunca se perguntou "como será que faz um panetone de frutas cristalizadas"? Pois é, já sabemos onde procurar a resposta: no "Receitas Gostosas". E as receitas caseiras não param nos panetones, já que a receita de pão de queijo caseiro está a um clique de distância. As lasanhas, então...

Salgados

Uma das melhores sensações que há no dia a dia é parar naquela lanchonete de salgados e saborear aquela coxinha brasileira! Mas, se você tem paixão por cozinhar em casa, o Receitas Gostosas vai te ajudar. Nessa seção, o usuário encontra receitas salgadas como polenta cremosa e até panetone salgado.

Receitas Light

E para quem está fazendo aquela dieta e só pretende comer alimentos do tipo "light", o Receitas Gostosas vai dar uma mão. Chuchu ao molho de iogurte, shakes leves, bacalhau leve para a páscoa, biscoitos de soja e muito mais esperam por você nesta seção.

O objetivo desse site é disponibilizar receitas gostosas e fáceis de serem encontradas pelos usuários. Assim, o site se tornará cada vez mais uma referência na área. Acesse https://www.receitasgostosas.com e confira.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Receitas Gostosas

SOURCE Receitas Gostosas