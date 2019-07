Site ReceitasGostosas.com ensina Como Lavar Frutas e Verduras

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Na atualidade, a saúde está mais bem cercada de métodos e de normas que a mantém em ordem, sobretudo no quesito alimentos.

Entre os meios existentes de se conservar os alimentos ou de higieniza-los, está a lida com os vegetais. A preocupação em lavar bem todo tipo de frutas, legumes e verduras é de extrema importância. Não importa onde são adquiridas as frutas, como nas feiras, por exemplo, é sempre necessários lavá-las. Dicas de como lavar as frutas são importantes, pois nem sempre as pessoas estão efetuando isso de modo correto ou mesmo suficiente.

Todos os alimentos que são oriundos de cultivos nos campos abertos, ou seja, pela agricultura, em geral estão repletos de micro-organismos e de pesticidas que são um grande risco para nossa saúde.

Muitos especialistas em nutrição estão desenvolvendo estudos mais aprofundados e específicos para o órgão do Centro de Pesquisas em Alimentos, ou FoRC, na Universidade de São Paulo, ou USP. Este mesmo estudo se destina a esclarecer o setor de nutrição com relação ao seguinte: a existência de contaminação devido ao contato direto com solo; com o adubo; com a água de irrigação ou com as fezes dos animais transitam pelo campo.

Entretanto, existem meios e normas de limpeza e higienização que são muito eficazes para se manter os alimentos de gênero vegetal muito bem preparados para o consumo sadio.

Os mesmos especialistas não recomendam produtos como detergentes, dado que, para a higienização das frutas eles não são eficazes, devido ao seu composto que, neste caso, não possui fator antimicrobiano e os seus resíduos podem causar até transtornos gastrointestinais ou mesmo alergias. A nova receita mais eficaz, segundo o estudo citado, está numa receita que consiste em cloro diluído na água, que age de modo a matar todo tipo de bactérias e não deixa muitos resíduos, sendo melhor até que algumas receitas que levam vinagre e o bicarbonato de sódio.

Toda pessoa que tem o costume consumir alimentos orgânicos precisa ter consciência de que todo esse gênero alimentício precisa ser rigorosamente higienizado, e o melhor método está no que foi descrito acima. Mesmo os vegetais que são cultivados sem a utilização de substâncias agrotóxicas, necessitam desse tratamento de limpeza, pois os fatores nocivos, bactérias e outros agentes da natureza são muito perigosos para nossa saúde, haja vista que há uns duzentos anos atrás a expectativa de vida era bem menor que hoje, dado que não havia métodos de higienização, por com seguinte, as pessoas adoeciam muito fácil.

Dicas importantes:

Lavar as frutas e as hortaliças de modo separado, no sentido de se evitar a chamada contaminação de tipo cruzada.

Os alimentos que contém casca necessitam passar por um processo de limpeza mais intenso, por meio de escova ou de buchinha, que deverão ser reservadas para esse fim, exclusivamente. Depois de retirada a impureza superficial, será necessário enxaguar com muita água potável, corrente.

No caso das verduras folhosas, as mesmas deverão ser deixadas em molho por, pelo menos, 15 minutos sob solução clorada, neste caso, utilize uma colher de sopa de sopa de água sanitária em cada litro de água. Todo produto que seja à base de cloro, que seja específico para este uso, poderá ser utilizado para esse fim, porém, é necessário seguir todas as instruções contidas nos rótulos, de modo rigoroso.

Outra opção está em higienizar todos os vegetais antes de acondicioná-los na geladeira. Não importa se não serão consumidos imediatamente. Apenas, retire todo excesso de água dos potes onde serão guardados, de modo que não estraguem ou criem outras bactérias. Para secar os alimentos vegetais a melhor opção é a utilização de papel-toalha.

