Site SalarioMinimo.net dá Dicas de Como Limpar o Nome no SPC, SERASA e SCPC

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Ultimamente tem aumentado o número de pessoas endividadas no Brasil. Provavelmente, todo mundo conhece alguém que se endividou nos últimos anos ou que endividou o nome de alguém. De acordo com a Serasa Experian, mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes, e esse número é maior do que a população de países como Austrália, Itália e Canadá juntos.

Para poder diminuir esse número tão preocupante e também poder limpar o nome sujo de muitas pessoas em inadimplência no Brasil, o SPC Brasil, a Serasa e o site Boa Vista SCPC estão dispostos a facilitar o processo de renegociações diretamente com o credor, para o qual a pessoa está devendo.

Todo mundo sabe que antes do nome constar como inadimplente, a pessoa recebe primeiro uma correspondência em casa avisando do débito, geralmente com um prazo para acertar a dívida antes que o CPF seja negativado junto a órgãos de proteção de crédito. De acordo com economistas do SPC Brasil, você nunca poderá ficar com o seu nome sujo antes de ser devidamente avisado, e isso é mais do que justo.

Mas o consumidor não deve se apavorar quando receber uma correspondência, pois nesse caso, ainda dá tempo de renegociar ou pagar a dívida antes do mercado começar a recusar seu CPF. No Estado de São Paulo, por exemplo, existe uma lei que determina que se o consumidor não quiser assinar a correspondência de aviso da dívida, seu nome não pode ser incluído na lista dos órgãos de proteção de crédito.

Para renegociar ou mesmo quitar a dívida, o consumidor deve se dirigir diretamente a uma agência bancária, na loja ou na prestadora de serviços de crédito que a pessoa esteja devendo. Caso a dívida seja paga, o nome da pessoa sairá da lista de inadimplentes dentro de uma semana, contando 5 dias úteis. Esse processo não é automático e pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do tempo e do valor da dívida.

Mesmo que a atual situação de uma pessoa seja difícil no momento, é sempre bom dar um jeitinho para manter os débitos em dia do que ficar endividado e aumentando mais ainda o valor e o juros da dívida. A primeira coisa a se fazer é organizar a renda e economizar sempre para que assim sobre dinheiro. Hoje em dia existe muitas opções que facilitam isso, como é o caso de sites e apps que oferecem planilhas para cálculos de gastos e organização de orçamentos.

Caso não seja possível sanar uma dívida toda, a pessoa pode procurar uma empresa que esteja disposta a parcelar para renegociar a dívida. Isso funciona muito bem porque assim que a pessoa paga a primeira parcela da renegociação, o nome dela já é excluído da lista de inadimplentes. Porém, se não seguir pagando as próximas parcelas direitinho, o CPF pode ficar negativado novamente.

A prioridade de toda empresa que tem inadimplentes é que as dívidas sejam pagas, por isso é provável que as renegociações sejam cada vez mais facilitadas para que todos consigam pagar sem nenhuma burocracia ou impedimento. Existe casos de pessoas que parcelam para pagar por meses ou anos. O que importa é que a dívida seja renegociada. Mas mesmo assim, é importante que uma pessoa não aceite uma proposta em que ela não vai conseguir pagar todos os meses.

Para consultar o CPF ou para saber se seu nome está sujo ainda, basta acessar o site do Consumidor Positivo ou ir pessoalmente até um posto de atendimento do Boa Vista, os endereços estão no site. Outro site que você pode consultar seu nome é o Limpa Nome Online, mediante a uma taxa de R$ 9,90. Mas se você for pessoalmente a uma agência do Serasa ou do SPC Brasil, poderá obter esse serviço gratuitamente, veja os endereços aqui (SPC Brasil) e aqui (Serasa) .

Para conferir mais dicas e notícias sobre Economia, acesse o site https://www.salariominimo.net/ .

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Salário Mínimo

Related Links

https://www.salariominimo.net



SOURCE Salário Mínimo