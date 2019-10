Site SeminovosCarros.com.br dá dicas de cuidados ao comprar carro usado

CURITIBA, Brasil, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Comprar um carro usado pode ser a melhor alternativa financeira de algumas pessoas. E por ser uma forma mais econômica de adquirir um carro, muitas pessoas acabam fazendo um mau negócio. Para que isso não aconteça com você, é preciso ter muita cautela e atenção. Nem tudo que parece realmente é realidade. Desconfie de anúncios que mostram muitas facilidades e preços abaixo do esperado. A modalidade de compra de carro usado tem aumentado cada vez mais, e junto com ela, existe muitas pessoas com más intenções. Fique ligado nas dicas abaixo.

1-Busque por lojas de confiança

Hoje em dia, existem muitos anúncios de vendas de carros usados. Alguns possuem valores bem abaixo do esperado. E como a maioria das pessoas vivem na empolgação, acabam esquecendo de verificar se o carro está em perfeito estado e com os documentos em dia. Para não ter nenhum tipo de surpresa desagradável, o ideal é buscar por lojas credenciadas e que tenham permissão para exercer esse tipo de venda. É melhor ainda se essa loja tiver boas referências.

2-Leve um mecânico para avaliar o funcionamento do carro

Antes de concluir a compra do carro, é ideal que um mecânico de confiança avalie a suas peças e funcionamento. Muitos carros são maquiados para enrolar o novo comprador. Um mecânico consegue descobrir pequenos problemas que estão camuflados.

3-Pesquise sobre o modelo de carro que deseja comprar

Antes de comprar o carro desejado, pesquise sobre ele na internet. Lá estão diversas informações sobre o modelo e entre eles estão os pontos positivos e negativos. Não vá na onda apenas do que o vendedor está dizendo, pois o único objetivo dele é vender o carro o mais rápido possível.

4-Pesquise os preços e condições em diversas lojas

Uma boa estratégia para economizar é pesquisar o melhor valor em diferentes lojas. Muitas das vezes, as pessoas compram por impulso e só depois descobrem que tinham uma oferta melhor. Gaste um bom tempo na pesquisa e economize no seu bolso.

5-Priorize a compra à vista

Comprar um carro usado a prazo não é muita vantagem. Pois na maioria das vezes, o novo dono vai precisar fazer algumas mudanças na parte elétrica ou externa e por isso todo dinheiro que se economiza vai fazer a diferença.

6-Verifique a procedência do carro antes de efetuar a compra do mesmo

Uma dica importante para quem vai comprar um carro usado, é verificar a procedência do mesmo. Faça uma pesquisa completa com a placa do mesmo e verifique também a documentação. Hoje em dia existem muitas quadrilhas que são especialistas em passar carros roubados a diante.

7-Tenha certeza que o carro não tenha sofrido nenhum acidente grave

Essa é uma dica importante e que poucos se atentam. Pois um carro que sofreu um acidente grave, geralmente danifica o carburador e o motor. E isso não é bom. Mesmo que essas peças sejam reparadas, elas podem ter problemas futuramente. Normalmente os carros que bateram são maquiados para venda. É bom ter atenção.

8-Avalie o carro de modo geral

Antes de decidir comprar um carro usado, faça uma boa inspeção por dentro dele. Lá existem pontos importantes também como: conservação dos bancos, volante, pedais, cintos e muito mais.

9-Avalie a parte de fora do carro

A carroceria do carro também é muito importante. Ela deve ser avaliada para ver se não consta partes amassadas e arranhadas.

10-Compre carro de um único dono e de preferência se for mulher

Carros que tiveram apenas um dono e for mulher, tende a ser mais conservado. Fique atento a esse detalhe e inclua essa informação nas pesquisas de modelos de carros que te interessam.

Essas são as informações mais importantes para quem quer comprar um carro usado!

