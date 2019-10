Site SobreVestibular.com dá dicas de estudo para o vestibular

CURITIBA, Brasil, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O ensino médio chegou ao fim e agora é hora de pensar no vestibular. Mas isso não precisa ser uma dor de cabeça se você tiver uma boa estratégia de estudos. Se você quer se preparar para a prova e fazer uma prova perfeita, este artigo é para você.

Criar uma rotina de estudos, praticar a redação e cuidar da saúde são algumas alternativas para mandar bem no dia da prova. Ainda assim, outros fatores também precisam ser levados em consideração.

Confira a seguir um pouco sobre os principais métodos de estudos e mais 10 dicas de como estudar para o vestibular.

Os três métodos de estudos

Você sabia que cada aluno tem um estilo de aprendizagem diferente do outro? Isso porque as pessoas têm métodos diferentes para fixar o conteúdo. Os principais métodos de estudos são o visual, o auditivo e o cinestésico. Entenda a seguir um pouco sobre cada método de estudo:

Visual: são aquelas pessoas que utilizam o imagético para aprender melhor. Nesse caso, ler, escrever, fazer anotações e desenvolver mapas mentais vai garantir que o aluno fixe melhor o conteúdo.

Auditivo: são aquelas pessoas que retém melhor o conteúdo quando ouvem o que está sendo ensinado. Vídeoaulas, audiobooks e até mesmo estudar em voz alta são excelentes recursos para o aprendizado.

Cinestésico: são aquelas pessoas que utilizam o tato e situações práticas para assimilarem a matéria. Por isso, fazer associações com o dia a dia e fazer cards de memorização são ideais para reter o conhecimento.

E aí, já sabe qual é o seu método de estudo preferido?

10 dicas indispensáveis de como estudar para o vestibular

1 . Crie uma rotina de estudos

Faça com que os estudos sejam um compromisso diário. Reserve algumas horas do dia para se dedicar aos estudos e adapte sua rotina pessoal. Estudar constantemente no mesmo horário propicia o cérebro reter melhor as informações.

2 . Monte um cronograma

Não adianta estudar tudo no mesmo dia. Monte um cronograma para sua semana e defina somente uma ou duas matérias por dia.

3 . Pratique a Redação

A redação é uma etapa que exige calma, concentração e talento. E talento vem com a prática. Reserve um dia do seu cronograma para praticar a redação, pesquise quais foram os temas das provas anteriores e treine a partir deles. Após algum tempo de prática, estipule um horário e cronometre o tempo demandado para cada texto.

4. Acompanhe as notícias do dia

Agora é hora de ficar informado com as notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe as principais notícias do dia, busque diversas fontes, com diferentes posicionamentos, e então construa uma opinião crítica sobre elas.

5. Treine com provas anteriores

Simulados e provas dos anos anteriores podem dar um norte em sua estratégia de estudos. A partir da realização dessas provas, você consegue identificar quais conteúdos já domina e quais ainda precisam de um reforço. Treine, confira os gabaritos e avalie sem julgamentos o seu conhecimento.

6. Faça revisões constantes

A partir da realização das provas anteriores, você pode observar quais conteúdos precisam ser retomados e revisados. Coloque algum dia da semana para revisar as matérias estudadas. As revisões constantes são importantes para não acumular muita matéria dias antes da prova.

7. Use a tecnologia a seu favor

Resista à tentação, silencie notificações e defina horários para usar o celular e navegar nas redes sociais. Busque videoaulas no YouTube, participe de grupos de estudo no Facebook, baixe aplicativos para cronometrar o tempo e organizar a rotina de estudos.

8. Cuide da sua saúde

Sem uma boa alimentação, provida de vitaminas, minerais e nutrientes, o seu corpo não vai resistir à rotina de estudos. Coma bem, durma bem, respire fundo, se hidrate, tome água e também um pouco de sol. E ajeite sua coluna.

9. Mantenha-se motivado

Se o cansaço ou desânimo bater, procure alternativas para recuperar o fôlego e espantar o baixo-astral. Crie uma lista de motivos para continuar estudando e se preparar para o dia do vestibular.

10. Peça ajuda quando precisar

Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Seja para revisar um material, para ler a sua redação, para conversar e desabafar quando está prestes a surtar. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida e sempre podemos contar com uma ou mais pessoas para esses momentos difíceis.

Agora que você já sabe o que fazer para arrasar no dia da prova, coloque em prática tudo que aprendeu até aqui.

Para conferir mais notícias sobre Educação e Vestibular, acesse o site https://www.sobrevestibular.com.

