Site Tintas.net.br dá Dicas de Cores para Pintar o Quarto

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A vida nas sociedades modernas pode ser bastante confortável no quesito esforço físico, mas deixa muito a desejar no quesito relaxamento. Vivemos uma vida frenética e cheia de estresse, que é muito diferente da forma como os seres humanos se desenvolveram para ser. Durante muito tempo não havia luz artificial nas nossas cabeças na hora de dormir. As pessoas acendiam uma fogueira e relaxavam ao som da fogueira queimando. É por isso que hoje, na hora de dormir, nós devemos fazer alguns esforços para melhorar a qualidade do sono.

As cores do quarto podem influenciar a qualidade do nosso sono! Tons mais vívidos são bons para melhorar a nossa concentração, mas não são adequados para o quarto, pois não trazem relaxamento. Os tons adequados para o quarto são tons suaves e claros. Portanto, nada de acrescentar muito vermelho às paredes e decorações.

Cinza

O cinza é uma cor que pode variar de acordo com a cor que acrescentamos junto a ele. Se acrescentarmos cores vivas, ele se torna vivo. Se acrescentarmos cores claras e neutras, ele se torna relaxante.

Lilás

O lilás traz equilíbrio. Para quem tem um senso de espiritualidade mais forte, é perfeito para conexão entre corpo e alma e entre emoção e razão.

Cor de madeira e verde

Ao lembrarmos que os seres humanos dormiam todas as noites ouvindo a madeira das fogueiras queimar e olhando para o verde dos vegetais que os cercavam, é claro que chegaremos à conclusão de que essas cores trazem relaxamento a qualquer pessoa. É uma volta às nossas raízes.

Madeira clara e cinza escuro

Cores escuras podem ajudar a relaxar depois de várias horas de exposição à luz artificial da tela de um smartphone, tablet, computador de mesa ou até mesmo de uma TV. Optando por essas cores, você estará optando por uma tentativa de equilíbrio.

Subtom de marrom com cinza

Se você é uma pessoa que não abre mão de um ar mais luxuoso no seu quarto vai preferir as paredes em tons de cinza juntamente com um subtom de marrom. São cores que trazem aquele relaxamento necessário para as 7 horas e meia de sono sem abrir mão do luxo.

Terracota

A terracota é considerada uma cor vibrante, portanto, temos que ter cuidado com a dosagem que vamos adicionar às paredes e aos acessórios. Essa cor combina com casas de praia, podendo proporcionar uma bela noite de sono depois daquele diz de diversão no sol.

Branco

O branco dispensa apresentações. A cor da paz traz uma sensação de leveza e relaxamento para qualquer ambiente e para qualquer situação, dando aquele ar de um spa. Mas, devemos lembrar que o branco puro pode ser incômodo aos olhos dependendo do tipo e da intensidade da luz que incide sobre ele. A escolha de uma tinta levemente misturada pode ser a solução.

Tons e revestimentos naturais

Como já falamos anteriormente, os tons e objetos rústicos nos trazem de volta às nossas raízes. Por isso, são sempre uma boa escolha para um sono natural e tranquilo.

Branco e cinza claro

A combinação do branco com o cinza claro serve apenas para equilibrar um quarto totalmente branco. Muitas pessoas que têm seus quartos totalmente brancos optam por acrescentar um pouco de cinza claro para equilibrar os tons.

Madeira e branco

Essa combinação é ótima para quem gosta de tons rústicos mas não dispensa a sensação de limpeza que o branco traz.

Branco e azul

Mais uma ótima opção para casas de praia, pois o azul lembra o céu. Quando combina com o branco, podemos associá-lo a um céu azul com nuvens.

Vermelho e madeira

O vermelho não é aconselhável para o seu quarto do dia a dia. É somente aconselhável para uma casa de campo onde você vai passar alguns dias [ou semanas] do inverno.

Só madeira

Ainda precisamos falar que a madeira nos traz de volta às nossas raízes?

