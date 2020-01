Site Tintas.Net.Br dá Dicas para Mudar o Visual de Sua Casa

CURITIBA, Brasil, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Muitas vezes nos encontramos com vontade de transformar o visual da nossa casa, redecorar o ambiente e até mesmo fazer pequenas reformas para que nosso lar respire novos ares sem perder a identidade dos moradores.

Nesse momento visitamos sites e folheamos revistas voltados para a reforma da casa e do jardim, outras vezes também assistimos vídeos de canais no YouTube que dão dicas para repaginar os cômodos ou ainda criamos coleções de imagens no Pinterest com dezenas de ideias de decoração.

No entanto, muitos dos projetos de decoração que encontramos na internet têm um custo alto para ser adotado em nosso ambiente e a reforma do nosso lar se torna um sonho distante. Para fugir deste problema, uma alternativa é aderir algumas alternativas que transformam o visual sem prejudicar o orçamento.

Nossa primeira sugestão é mudar os móveis de lugar. A princípio, a ideia pode parecer estranha, porém, uma poltrona do outro lado da sala ou a cama afastada da janela pode dar uma nova carinha ao ambiente.

Outra sugestão é investir nos itens de decoração como cortinas, almofadas e tapetes. Alguns desses elementos podem ser feitos por nós mesmos. Hoje em dia podemos facilmente encontrar na internet tutoriais e passo-a-passo de artigos de decoração no estilo faça-você-mesmo.

Em inglês, essa tendência é conhecida como DIY, ou Do It Yourself, que em português é traduzido literalmente como "faça você mesmo". Na maioria das vezes, essa prática exige poucos recursos e materiais, uma vez que você pode reaproveitar objetos e tecidos que já tem em casa para confeccionar novas peças.

Por fim, uma excelente alternativa para repaginar os cômodos da casa sem gastar uma fortuna com materiais ou mão de obra é investir na mudança da cor das paredes. Ao adotar essa ideia, você pode optar por dezenas de efeitos e transformar seu ambiente somente pintado as paredes.

No quarto, por exemplo, você pode optar por combinar duas cores diferentes da mesma cartela de cor, deixando apenas uma parede em um tom diferente. Na sala, você pode adotar uma textura diferente nas paredes, utilizando a tinta e a técnica certa para tal.

Na cozinha, uma boa opção é criar efeitos como um barrado de uma cor e a parede de outra cor. Por fim, também é possível aplicar uma cor diferente no banheiro, mesmo que este ambiente seja revestido por pisos e azulejos.

Se você tem interesse em repaginar o seu lar adotando técnicas de pintura, é importante conhecer os diferentes tipos de tinta e suas aplicações. Conheça no tópico a seguir os principais tipos de tinta para casa.

Tipos de tinta para casa

1. Látex PVA:

Este é um dos tipos mais comuns de tinta utilizado para pintar ambientes internos, por isso, é o mais indicado para pintar as paredes dos cômodos de uma casa. O látex PVA é uma tinta a base de água e não é resistente a lavagem. Por isso, aplique em ambientes secos, como quartos, salas e corredores.

2. Acrílica

A tinta acrílica também é bastante utilizada para ambientes domésticos, contudo, ela é mais resistente a umidade do que o látex PVA. Ela tem secagem rápida e oferece mais possibilidades de aplicação. Para cozinhas e banheiros ou áreas externas da casa, a tinta acrílica é a mais recomendada.

3. Epóxi

A tinta epóxi é uma das mais resistentes do mercado. A tinta epóxi a base de solvente, por exemplo, tem acabamento brilhante e mantém resistência mesmo em contato com produtos químicos ou abrasivos. Como ela tem uma boa aderência a superfícies lisas, ela é indicada para a pintura de pisos e azulejos de cozinhas e banheiros.

4. Esmalte Sintético

O esmalte sintético é uma tinta especialmente desenvolvida para pintar superfícies como ferro e madeira, uma vez que depois de aplicada ela resiste à água, detergentes e alguns produtos químicos. O esmalte sintético é apresentado nas versões fosca, brilhante e acetinada, e pode ser aplicada em portas, portões e janelas, por exemplo.

5. Acrílicos Super Laváveis

A tinta acrílico super lavável é a melhor opção para ambientes com alta circulação de pessoas ou também com muitas crianças pequenas. Isso porque seu acabamento tem uma espécie de película protetora, em que é possível limpar mais facilmente com água e sabão. Assim, quando os pequenos sujarem ou rabiscarem as paredes, fica mais fácil a limpeza do ambiente.

