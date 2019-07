Site Tintas.Net.Br explica os Tipos de Tinta e Onde Usar Cada Uma

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A reforma da casa é um processo de renovação. Todas as escolhas que fazemos quando estamos reformando têm que ser pensadas de acordo com o ambiente que queremos ter a partir daquela reforma. Isso faz com que a simples escolha do tipo de tinta se torne difícil. É como escolher um filme num catálogo de filmes online numa plataforma de streaming. As possibilidades são muitas.

Se você está indeciso sobre qual tipo de tinta escolher, não se preocupe: vamos te mostrar quais são os usos adequados para cada tipo de tinta. Se você souber utilizar o tipo de tinta adequado para o ambiente, verá que a harmonia e o bem-estar serão presentes desde o início.

Chega de conversa! Vamos aos tipos de tinta e às circunstâncias para as quais são ideais:

1 – Látex PVA

Esse tipo de tinta tem como base a água. É indicada para paredes secas, pois a tinta não é ultra resistente à agua. Seu uso é adequado em áreas internas e na laje interna. Não há opções de diferentes tipos de brilho, sobrando a opção fosca.

Dois pontos positivos desse tipo de tinta são: pouco cheiro de tinta fresca após a pintura e o rápido processo de secagem. Os pontos negativos se resumem basicamente à baixa resistência à água e ao sol.

2 – Tinta Acrílica

Essa tinta é basicamente o oposto da Tinta Látex no quesito recomendação de uso. Por possuir material acrílico, essa tinta tem impermeabilidade alta e é recomendada para ambientes que recebem sol e água (paredes externas e paredes de cozinhas).

Nos pontos positivos podemos citar o rápido processo de secagem e a alta capacidade de impermeabilidade.

As tintas acrílicas são encontradas em três tipos: acetinado, semi-brilho e fosca. Esse último tipo não oferece tanta resistência à agua quanto os dois primeiros.

Esmalte do tipo sintético

Esse tipo de tinta não é recomendado para paredes, mas sim para metais e madeira, formando uma espécie de camada protetora sobre esses materiais.

Podemos citar três pontos fracos nesse tipo de tinta: o primeiro é a demora para a tinta secar. Devido à presença de certos materiais, a tinta demora muito para secar e apresenta cheiro forte (ponto fraco número 2) devido a alguns solventes presentes na tinta. E o terceiro ponto fraco é o fato de essa tinta ser mais cara que as demais.

4 - Tinta do tipo "a Óleo"

Esse tipo de tinta também é utilizado para impermeabilizar materiais como madeira e metais. Mas também é usada em paredes.

Essa tinta reúne as partes positivas de algumas outras tintas: ela não tem "medo" de água, dura muito tempo e pode ser aplicada em qualquer local (paredes internas, paredes externas, lavabo etc)

Além desses tipos de tinta existem diversos outros disponíveis. Mas nós citamos os mais utilizados e conhecidos no mercado brasileiro.

Como criar uma harmonia entre a tinta e o ambiente onde ela está aplicada?

A escolha da tinta não é uma escolha isolada, ela faz parte de todo um planejamento que precisa ser feito para harmonizar o ambiente. Essa harmonia vai trazer conforto e tranquilidade ao ambiente.

Eis algumas dicas importantes de serem seguidas para trazer essa harmonia ao ambiente:

A tinta tem que se adequar ao cômodo. Portanto, observe o tamanho, materiais que o revestem e a luz que entra nele para que possa escolher uma tinta adequada a essas características.

Se você quer dar uma impressão de maior espaço ao ambiente, ofereça cores semelhantes entre os ambientes, com menos contraste.

Se o local for grande o mais aconselhável é que utilize tons e texturas diferentes entre os ambientes.

Por último, mas não menos importante: lembre-se de adicionar uma cor mais "tímida" ao ambiente para que haja um equilíbrio com quaisquer cores mais "quentes".

