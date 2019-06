Site Tintas.net.br oferece dicas de decoração para ampliar os ambientes

CURITIBA, Brasil, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Alguns ambientes podem parecer bem maiores apenas usando a decoração de maneira correta. Veja as principais dicas para deixar o ambiente com ar mais espaçoso.

Muitas pessoas sofrem com falta de espaço em um ou mais ambientes em sua casa ou até mesmo outro tipo de local. Isso pode criar um visual poluído ou até mesmo criar um incômodo pessoal. Algumas pessoas não estão dispostas a se mudar ou fazer obra para aumentar esse espaço, e para solucionar esse tipo de problema, pode-se usar uma decoração específica.

Você sabia que muitos ambientes podem parecer bem maiores apenas usando a decoração de maneira correta? E é sobre isso que vamos escrever abaixo.

Dê atenção às cores das paredes

Para que um ambiente pareça maior, é necessário optar por cores claras ou neutras. Elas são responsáveis por dar a sensação de um ambiente maior, mesmo que ele não seja. Além de deixar o ambiente com um ar mais sofisticado. Use essa dica para ampliar um cômodo pequeno. Muitas marcas de tintas estão inovando em cores neutras para agradar a muitos consumidores.

Não abuse da decoração na parede

Um cômodo pequeno que possui muitas informações de decoração na parede consegue ficar menor ainda. E acredite, muitas pessoas cometem esse erro ainda. Se você deseja que o seu espaço pareça maior, evite usar qualquer tipo de decoração na parede, caso queira, use apenas uma. Evite quadros ou porta-retratos, pois eles chamam muita atenção para esse espaço.

Use espelho em seu cômodo pequeno

Uma boa tática para criar uma sensação de aumento de espaço, é usar espelho na sua decoração. Ele é responsável por refletir a imagem do local e assim causar essa sensação de um espaço bem maior. Por isso muitas pessoas escolhem algum tipo de espelho para decorar a casa ou escritório.

Tenha cuidado com a quantidade de móveis usados no cômodo

Um espaço pequeno não deve ter acúmulo de informações, e isso serve também para os móveis desse espaço. Se um cômodo já é pequeno, ele vai ficar menor. O ideal é escolher com cuidado os móveis desse ambiente. Se puder optar por móveis neutros e menores, isso já vai ajudar bastante. O segredo é ter um bom espaço sobrando para se locomover no cômodo. Se puder trocar o sofá por poltronas ajudará muito também.

Use almofadas com estampas simples ou geométricas

Essa é uma ótima dica de decoração que realmente funciona e dá a sensação de um espaço maior. Em vez de usar almofadas com estampas chamativas e com cores fortes, o ideal é usar as de estampas geométricas ou com mínimo detalhe. Então abuse dessa estratégia para melhorar a sensação de espaço em seu cômodo pequeno.

Use a iluminação certa

Um cômodo com pouco espaço não pode ter uma iluminação forte, pois esse tipo de luz não favorece o espaço e ainda causa um grande incômodo nos olhos de quem está no ambiente. O ideal é abusar da iluminação natural, se tiver uma janela grande, é melhor optar por mantê-la aberta durante o dia. A segunda opção é usar a luz indireta nesse espaço. Hoje em dia, muitas lojas de decoração contam com abajures de diferentes tons de iluminação. Então escolha uma que favoreça seu espaço.

Use porta de correr

Uma boa opção para quem quer dar uma sensação maior ao espaço é usar porta de correr no cômodo. Além de ser bem prática para fechar, ela fornece uma sensação de amplitude e ainda consegue deixar o cômodo com uma cara mais moderna. Hoje em dia muitas lojas vendem esse tipo de porta. Existem diversos modelos, preços e tamanhos.

Tenha cuidado ao escolher os objetos de decoração desse espaço

Muitas pessoas não abrem mão dos famosos objetos de decoração. Caso for usar algum, escolha os mais neutros e evite aqueles que são muito grandes. Assim o ambiente não vai ficar poluído.

