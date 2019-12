Site Trabalhou.com.br dá Dicas de Como se Comportar na Entrevista de Estágio

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Estagiar é uma atividade imprescindível para a sua formação no nível de ensino superior, sendo requisito obrigatório da maioria dos cursos de graduação.

O estágio pode ser definido como uma fase preliminar da carreira profissional e é por esse motivo que é tão importante que os universitários tenham essa experiência antes do término da faculdade, pois ao fim dela terão adquirido maturidade através das experiências vividas na rotina de trabalho.

Além disso, também é uma chance de praticar tudo o que está sendo aprendido durante as aulas e tirar todas as dúvidas com gestores capacitados que estão à disposição para esclarecê-las e auxiliar no que for necessário.

E, para te ajudar a conseguir uma vaga de estágio, separamos algumas dicas sobre o comportamento que você deve ter durante a entrevista.

1- Procure conhecer melhor a empresa

Antes de uma entrevista, independente de qual seja o cargo em questão, é importante fazer uma pesquisa rápida sobre a organização afim de se informar sobre ela.

Isso, além de ser benéfico para você – que terá mais informações da firma que pretende trabalhar – também dará uma boa impressão para o recrutador, que constatará que você é uma pessoa interessada e dedicada.

2- Chegue no local da entrevista antes do horário

Atrasos, além de serem inconvenientes, geram muito nervosismo. Portanto, se dirija ao endereço da entrevista com antecedência, pois assim, ao chegar lá, você conseguirá respirar fundo, repassar tudo o que treinou na frente do espelho, tomar uma água, se acalmar e observar como é o ambiente coorporativo da organização.

Além disso, os entrevistadores veem com bons olhos quem chega antes do horário marcado, pois demonstra responsabilidade e comprometimento, qualidades imprescindíveis de um bom profissional.

3- Use roupas apropriadas

A primeira impressão é a que fica e a sua aparência é o seu grande cartão de visitas, então, por esse motivo, se vista de acordo com o traje estabelecido pela empresa (social, esporte fino, despojado, entre outros) e use tanto peças quanto cores que combinem com você e te façam se sentir seguro e confiante.

Ademais, a higiene pessoal também é – obviamente – extremamente importante. Além de lavar o rosto, escovar os dentes, tomar banho e todo aquele ritual que sempre é feito antes de sair de casa, arrume bem o cabelo e as unhas, leve uma balinha de hortelã para manter o hálito refrescante e tenha um desodorante na bolsa para o caso de você suar no caminho. Evite perfumes, cremes ou qualquer tipo de produto com cheiros muito fortes e marcantes.

4- Preste atenção na sua postura

Saber se portar é essencial, pois nossos gestos físicos dizem muito sobre como estamos nos sentindo e até mesmo o que estamos pensando. Por isso, evite segurar os braços da cadeira e os seus braços cruzados.

Procure ter um sorriso leve, a coluna ereta, as pernas alinhadas e olhar nos olhos do entrevistador, tanto enquanto ouve quanto enquanto fala.

5- Seja sempre gentil

Independente de possíveis divergências de opiniões ou pensamentos, seja sempre gentil e preze por um clima amistoso durante a entrevista. Mas, se possível, evite quaisquer assuntos que não tenham a ver com o trabalho.

6- Deixe os aparelhos eletrônicos de lado

Coloque o seu smartphone em modo avião ou, se possível, o desligue. A não ser que seja solicitado por algum motivo, não use nenhum tipo de aparelho eletrônico na frente do recrutador, pois isso certamente demonstrará falta de interesse no que está sendo dito.

7- Seja claro e honesto

Fale devagar e pausadamente e, caso esteja nervoso, procure controlar a respiração antes de dizer algo, pois o respirar acelerado faz com que as palavras sejam atropeladas e a voz tenha uma entonação diferente da habitual, o que pode passar uma impressão errônea para o entrevistador.

8- Cuidado com as palavras utilizadas

Gírias, palavrões, humor negro e sarcasmo são totalmente dispensáveis. Além disso, atente-se para falar corretamente. Isso não significa ter uma linguagem completamente formal, mas sim cuidar para não cometer erros grotescos que coloquem a sua inteligência em questionamento.

Para conferir mais dicas e notícias sobre Emprego e Estágio, acesse o site https://www.trabalhou.com.br/ .

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Trabalhou

SOURCE Trabalhou