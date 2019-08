Site Vaga.Work ensina como tirar a carteira de trabalho

CURITIBA, Brasil, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A carteira de trabalho é um documento muito importante para quem está em busca do primeiro emprego registrado ou trabalha no regime CLT. É através dela que o empregador anota dados importantes como salário, férias e consegue repassar ao governo que você tem direitos a receber, como FGTS e seguro-desemprego.

No Brasil, toda atividade profissional é registrada diretamente neste documento, sempre que é feita a chamada contratação CLT. Dados como entrada e saída de um emprego, férias e o PIS estão descritos na carteira de trabalho e é através destas informações que você tem acesso a seus direitos.

Veja agora como tirar a primeira e segunda via da carteira de trabalho:

Como tirar a primeira via

Para tirar a primeira via da carteira de trabalho é preciso ter minimamente 14 anos, já que a lei prevê a possibilidade de trabalhar como menor aprendiz entre os 14 e 18 anos. O interessado em obter o documento deve comparecer a um local de emissão (postos do SINE – Sistema Nacional de Emprego).

Em algumas cidades pode ser necessário realizar o agendamento prévio, principalmente capitais e regiões metropolitanas, que tem maior quantidade de pessoas interessadas em tirar a carteira de trabalho. É importante se informar sobre isso antes de comparecer a um dos postos do SINE.

Será necessário ter em mãos os seguintes documentos para realizar a primeira via da carteira de trabalho:

Documento de identificação

Deve ser original, não é válido levar cópias. O RG ou a carteira de motorista são exemplos de documentos de identificação que podem ser apresentados.

CPF

Documento original.

Comprovante de residência

Conta de água, luz ou telefone que esteja no nome do interessado em retirar o documento ou de seus responsáveis. O CEP precisa estar legível no comprovante.

Comprovante de estado civil

Solteiros devem apresentar a Certidão de Nascimento, casados a Certidão de Casamento e separados a Certidão de Divórcio ou de casamento junto com a averbação.

Dependendo da região, além dos documentos, é preciso levar também uma foto 3x4 recente e com fundo branco. A foto é necessária apenas em postos de atendimento que não conseguem tirá-la no dia em que o interessado comparece para solicitar a carteira de trabalho. Consulte o posto de atendimento da sua cidade.

Não é necessário pagar nada para obter a primeira via deste documento. O tempo de entrega varia de acordo com o local em que foi emitida a carteira de trabalho.

Como tirar a segunda via

A segunda via da carteira de trabalho pode ser solicitada em diversas situações. Desde em casos de perda, furto ou roubo até quando o documento não contém mais páginas para os registros ou está danificado.

Nestes casos, é preciso comparecer aos mesmos locais de atendimento em que é realizada a primeira via. Tenha em mãos os seguintes documentos:

Documento de identificação

Original do RG ou carteira de motorista.

Comprovante de residência

Conta de luz, água ou telefone que esteja em seu nome.

Comprovante de estado civil

Certidão de nascimento para solteiros, certidão de casamento para casados e certidão de divórcio ou comprovante de averbação para separados.

Carteira de trabalho anterior

Apenas nos casos de danos ou quando não há mais páginas disponíveis para os registros.

Documento que contenha o número da carteira anterior

Nos casos de roubo, perda ou furto é necessário levar algum documento que contenha o número de sua carteira de trabalho antiga. Pode ser uma ficha de registro na empresa, mas precisa do carimbo e CNPJ do empregador. Também é válido um termo de rescisão ou um extrato do PIS e FGTS.

Boletim de ocorrência

Original. Apenas nos casos de perda, furto ou roubo.

Assim como nos casos de solicitação da primeira via, também pode ser necessário levar uma foto 3x4. Consulte a necessidade da foto diretamente com o posto de atendimento.

Como se trata da segunda via, algumas cidades podem cobrar pela emissão, enquanto que em outras o serviço é gratuito.

