Site Vagas Estágio dá dicas para estudantes encontrarem Vagas de Estágio

CURITIBA, Brasil, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A alegria de ser aprovado no vestibular e iniciar a graduação é inigualável e merece ser desfrutada. Mas, passadas as comemorações, é melhor encarar os estudos com seriedade e pensar no curso como um momento fundamental para a definição do futuro profissional. A graduação é o momento em que o estudante poderá construir um currículo repleto de experiências e com elementos atrativos ao mercado. É nesse período que o estudante poderá complementar sua formação participando de palestras, congressos, atividades complementares, além de frequentar cursos, palestras e congressos.

Tão ou até mais importante do que um histórico com boas notas, o estágio é uma etapa fundamental na formação do profissional. Além de possibilitar o contato com sua profissão na prática, participando da rotina do ofício que exercerá, a etapa pode ser o passaporte para o primeiro emprego. É bastante comum empresas contratarem aqueles estagiários que se destacam, sobretudo por se tratar de uma mão de obra treinada previamente.

Todavia, nem todos os estudantes de graduação possuem acesso a boas oportunidades de estágio. Há empresas que apresentam processos seletivos divulgados amplamente, o que pode gerar alta concorrência. Por outro lado, as oportunidades mal divulgadas acabam ficando restrita a poucos estudantes. Visando auxiliar nesse processo, o portal Vagas Estágio reuniu dicas para os estudantes conseguirem boas vagas de estágio.

1) Atenção às plataformas de divulgação

Com a internet, a divulgação de vagas de estágio, e também de emprego, tornou-se mais universal. Existem empresas especializadas em auxiliar estudantes de graduação nesta busca por oportunidades de estágio, publicando as vagas disponíveis, promovendo o processo seletivo e fazendo a intermediação entre as partes. Algumas dessas plataformas podem ser pagas, mas a maioria oferece serviços gratuitos. É importante que o estudante se cadastre nesses sites, informando dados sobre sua formação, perfil, objetivos e eventuais experiências. Quando uma vaga de seu interesse for divulgada, o graduando poderá se candidatar, participando do processo seletivo.

2) Obtenha experiências

É muito comum que empresas definam como critério em suas seleções de estágio ou de trabalho que o candidato possua experiência de atuação na área. Este pré-requisito facilita para o contratante, que contratará profissional treinado pelo mercado. Porém, para quem precisa de sua primeira experiência, o critério é cruel. Todavia, pode-se observar que empresas com modelos mais modernos de administração estão optando pela valorização de outras experiências, como intercâmbios, atividades voluntárias, participação em palestras, projetos sociais, dentre outras dinâmicas que enriquecem o currículo do candidato.

3) Conhecimento de idiomas

Boa parte dos processos seletivos exige o domínio, nem que seja intermediário, de um segundo idioma. Essa capacitação muitas vezes é uma necessidade prática, já que todo mercado é dominado por empresas multinacionais, o que pode exigir do estagiário o domínio de um outro idioma para as relações cotidianas do trabalho. A língua inglesa é a mais cobrada, podendo ser um bom ponto de partida para quem pretende se capacitar. De um modo geral, frequentar um curso de idiomas é sempre uma boa forma de se capacitar.

4) Domínio do português

Além de conhecer uma língua estrangeira, é muito importante ter domínio sobre as normas do idioma português. No currículo, inclusive, o conhecimento de gramática deve ser observado, uma vez que erros nesta etapa primária do processo seletivo serão uma péssima apresentação do profissional. Nas entrevistas e no cotidiano do trabalho, é válido evitar coloquialismos e gírias no trato com os colegas. Afinal, o ambiente é de trabalho.

5) Conhecer a empresa

Ao participar de um processo seletivo, mais do que demonstrar sua capacitação pessoal, é necessário apresentar seu perfil e como ele poderá somar à empresa. Por isso, é pesquise a corporação, descubra como funciona sua dinâmica, seus valores e credibilidade no mercado. Ou seja, é válido visitar o website da empresa, conversar com pessoas que possam contar um pouco sobre seu funcionamento interno. Durante a entrevista, o candidato poderá demonstrar como é capacitado para agregar à instituição com seus conhecimentos e disposição.

Gostou das dicas? Então, confira no site https://www.vagasestagio.com mais dicas e informações sobre o mundo dos estágios, como e onde encontrar e se candidatar a vagas, como participar de programas de estágio abertos todos os anos pelas melhores empresas, como ser contratado, entre diversas matérias sobre vagas de estágio abertas no Brasil.

