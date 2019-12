Site VagasEstagio.com dá Dicas para Passar no Programa de Estágio

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Se você é estudante universitário e está em busca de uma oportunidade de estágio, é importante se preparar para o processo seletivo desses programas.

No final do ano surgem diversas vagas para estágio, uma vez que os alunos que já participam dessas atividades estão em fase de formação e agora as empresas passam a buscar novos estagiários para preencherem seus postos de trabalho.

Se você é um desses candidatos que se inscreveram ou pretendem participar da seleção para programas de estágio de grandes organizações, fique de olho nas dicas que reunimos para você se destacar entre os demais concorrentes à vaga.

1. Capriche no currículo

Na hora de montar um currículo, a falta de experiência profissional pode ser uma preocupação dos estagiários. Contudo, a equipe de recrutamento das organizações já tem em mente que novos profissionais contam com poucas ou nenhuma experiência anterior.

Por isso, fique tranquilo. Existem outras maneiras de preencher o currículo para que ele desperte o interesse das empresas pelo seu trabalho. A primeira ordem é ser sincero. Nunca minta ou invente informações para parecer mais experiente. Busque complementar seu currículo com as atividades que você desenvolve na vida acadêmica.

Atividades como projetos de pesquisa científica, projetos de extensão e trabalho voluntário podem fazer você se destacar. Participação em eventos, apresentação de trabalhos, pôster e murais, também.

Outra dica interessante é pedir apoio aos seus professores. Eles podem contar com muitos contatos importantes, além de fazer declarações genuínas sobre sua capacidade e comportamento em sala de aula. Desse modo, mantenha uma boa relação com o corpo docente da sua universidade, eles podem ser a peça chave para o seu ingresso no mercado de trabalho.

2. Faça cursos extracurriculares

Falando em mercado de trabalho, hoje em dia o que muitas organizações buscam são profissionais com diversas habilidades técnicas e cognitivas. Esses são os chamados profissionais multifuncionais.

Para se tornar um profissional multifuncional, procure realizar cursos e participar de palestras de áreas complementares e diferentes da sua principal área de atuação.

Algumas habilidades são bastante visadas em todo e qualquer profissional, como capacidade de organização, de ser produtivo, de falar em público, entre outros. Uma boa relação com as finanças, com a tecnologia e com os colegas de trabalho também são virtudes previstas em todas as áreas profissionais.

Outro fator que se tornou um diferencial é o segundo ou terceiro idioma e também linguagem de sinais, como as LIBRAS. Nesse caso, cursos e notas de exames de línguas estrangeiras, como o TOEFL, tornam o universitário um poderoso concorrente à vaga de estágio.

3. Mantenha a postura profissional

Não use a pouca idade ou a vida acadêmica como desculpa para não se apresentar adequadamente tanto nas entrevistas de emprego, quanto nos processos seletivos.

Para começar, é importante se planejar para chegar na hora combinada. Se por algum motivo ou imprevisto você não puder comparecer, procure uma alternativa para avisar com antecedência o pessoal do recrutamento da sua ausência ou atraso.

Além disso, a forma como você se apresenta também é algo a ser considerado em um programa de estágio. Aposte em roupas adequadas para aquele ambiente de trabalho, procure conhecer o perfil e a cultura da empresa e vista-se de maneira similar.

Em todo caso, mantenha uma postura profissional, uma aparência asseada, evite o uso de gírias, evite mascar chicletes e silencie o celular durante as entrevistas e processos seletivos, chegue na hora combinada e seja cordial com todos os funcionários que encontrar na empresa.

4. Cuide das suas redes sociais

Em tempos de tecnologia e informação, é praticamente impossível se manter fora da internet ou não utilizar nenhuma das principais redes sociais.

E vale lembrar que nosso perfil nas redes sociais é uma extensão de quem somos e do que fazemos. Por isso, cuide para que suas publicações sejam saudáveis e não comprometam sua seleção.

5. Saiba receber feedback

Todas as nossas experiências de vida são oportunidades para aprendermos algo novo. Se por algum motivo você não foi selecionado para determinado programa de estágio, procure entender quais foram os motivos para a resposta negativa.

Muitas vezes a empresa entra em contato com os candidatos para dar uma devolutiva sobre a vaga. Nessa ocasião, questione o que poderia ter melhorado e o que pode ter comprometido seu processo seletivo.

A partir desse feedback, busque novas alternativas de como se comportar, se posicionar e se apresentar nas próximas candidaturas. E não desista. Esta é uma etapa da sua vida profissional e essas experiências enriquecem sua jornada de sucesso.

Para conferir mais dicas de Estágio, acesse o site https://www.vagasestagio.com/.

