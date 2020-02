SiteLock annonce son partenariat avec IONOS

SiteLock a été désignée fournisseur de sécurité de site Web privilégié du plus grand fournisseur d'hébergement européen

SCOTTSDALE, Arizona, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- SiteLock, fournisseur leader de solutions de cybersécurité destinées aux petites et moyennes entreprises, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec IONOS, plus grand fournisseur d'hébergement en Europe, qui dessert 8 millions de clients et 12 millions de domaines. Grâce à ce partenariat, SiteLock deviendra le fournisseur de sécurité de site Web privilégié d'IONOS, offrant des solutions de balayage et de réparation leaders du secteur, ainsi que d'application de correctifs de vulnérabilité et de réparation de bases de données pour son vaste portefeuille de clients.

Développant son rôle de fournisseur de confiance, IONOS proposera désormais à ses clients la cote de risque personnalisée de SiteLock, ainsi que les solutions de sécurité de site Web primées de la société. La fourniture de cotes de risque de site Web individuelles permettra d'informer les clients sur leur risque de compromission, ainsi que sur l'importance cruciale de prendre des décisions proactives quant à leur sécurité, pour éviter toute perturbation de leurs opérations. Les produits seront disponibles individuellement, ainsi qu'au travers de packs conçus pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

« Les cyberattaques continuent de faire les gros titres, à l'heure où les acteurs malveillants affinent davantage leurs techniques. La cybersécurité proactive est indispensable pour contribuer à empêcher les attaques avant qu'elles ne se produisent », a déclaré Achim Weiss, PDG d'IONOS. « En nous associant à SiteLock, nous avons accès à une technologie leader du secteur qui nous permet de fournir à nos clients le niveau le plus élevé en termes de protection contre les menaces, et de cote de risque personnalisée permettant de les alerter des menaces potentielles ou des vulnérabilités au sein de leurs sites Web. En fournissant ce niveau de visibilité, les clients peuvent être proactifs et intervenir rapidement, ce qui améliore nettement leur posture de sécurité, tout en optimisant la performance de leur entreprise. »

Le paysage des menaces continue d'évoluer à un rythme soutenu, avec une augmentation des attaques en termes de volume et de sophistication. Dans les faits, un site Web subit en moyenne le chiffre stupéfiant de 62 attaques par jour, ce qui confirme l'importance actuelle d'une sécurité de site Web proactive. Grâce à ce partenariat, SiteLock et IONOS sont en mesure de fournir des options de sécurité de site Web leaders du secteur à une échelle plus grande que jamais auparavant – en contribuant à réduire les risques de sécurité et en se protégeant de manière proactive contre les cybermenaces pour les entreprises à travers le monde.

« Nous sommes ravis de développer notre partenariat avec IONOS, et de devenir son partenaire privilégié de solutions de sécurité de site Web », a déclaré Tom Serani, directeur des canaux chez SiteLock. « Face à un paysage de menaces en perpétuelle évolution, les hébergeurs web d'aujourd'hui exigent des solutions de cybersécurité éprouvées qui limitent les risques, afin de demeurer compétitif et de générer de nouvelles opportunités d'affaires. En travaillant ensemble, IONOS et SiteLock créent une opportunité unique consistant à fournir des solutions de sécurité de site Web innovantes et proactives à un ensemble étendu de clients à travers le monde. »

La sécurité de site Web connaît une période d'hyper-croissance. Dans les faits, la taille du marché mondial de la cybersécurité devrait atteindre 248,26 milliards $ d'ici 2023. Grâce à plus de 500 partenaires à travers le monde, SiteLock s'engage à soutenir ses partenaires pour accélérer la rentabilité et maximiser les opportunités grâce à des solutions de sécurité de site Web leaders du secteur. Pour en savoir plus sur les opportunités de partenariat, rendez-vous ici.

À propos de SiteLock

SiteLock est une société leader dans le domaine des solutions globales de cybersécurité destinées aux petites et moyennes entreprises. Ses technologies de catégorie entreprise basées dans le cloud, ainsi que son expertise approfondie, confèrent aux organisations de toutes tailles un accès aux mêmes capacités de sécurité que celles utilisées par les plus grandes entreprises pour protéger leurs données, garantir des communications sécurisées, et protéger leurs sites Web. SiteLock propose des solutions efficaces, abordables et accessibles permettant de détecter et de résoudre automatiquement les menaces, d'empêcher les futures cyberattaques, de permettre des communications sans restrictions et sécurisées, ainsi que de respecter les normes de conformité. Créée en 2008, la société protège plus de 16 millions d'organisations à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sitelock.com.

À propos d'IONOS by 1&1

IONOS est un fournisseur leader d'infrastructures cloud, de services cloud et d'hébergement, qui compte plus de huit millions de contrats clients. La gamme de produits offre tout ce dont les entreprises ont besoin pour réussir dans le cloud : des domaines aux sites Web classique, en passant par les solutions à élaborer par soi-même, les outils de marketing en ligne, les serveurs complets et les solutions IaşI. La gamme s'adresse aux travailleurs indépendants, aux petites entreprises, aux consommateurs, ainsi qu'aux clients professionnels présentant des besoins informatiques complexes.

IONOS a été créée en 2018 suite à la fusion entre 1&1 et le fournisseur IaaS ProfitBricks. IONOS fait partie de la société cotée United Internet AG (ISIN DE0005089031). La gamme de marques IONOS inclut STRATO, Arsys, Fasthosts, home.pl, InterNetX, SEDO, United Domains et World4You.

Contact médias

Kelsey Cheng

610-742-5239

kelsey.cheng@walksersand.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1084974/SiteLock_Logo.jpg

