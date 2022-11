Six amis étrangers dévoilent l'incroyable Jiangxi

NANCHANG, Chine, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Agence de presse Xinhua a récemment publié sur ses pages de réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et YouTube, une série de courtes vidéos mettant en avant les expériences professionnelles et étudiantes de six étrangers dans la province du Jiangxi en Chine, éveillant ainsi l'intérêt des internautes, tout en encourageant les discussions autour de la province.

Videos of foreign friends unveil amazing Jiangxi Videos of foreign friends unveil amazing Jiangxi

Ces six amis venus de l'étranger étaient originaires des Pays-Bas, du Pakistan, d'Égypte et d'autres pays encore. La série de vidéos a capturé leurs expériences dans la vie de tous les jours, dans les études et au travail. Certains d'entre eux ont été frappés par le développement du Jiangxi dans l'industrie de la réalité virtuelle, d'autres ont voyagé loin pour découvrir la culture de la céramique chinoise à Jingdezhen, et d'autres encore ont exploré la montagne Jinggang. Ils ont partagé leurs expériences et leurs sentiments sous l'angle de leurs nouvelles perspectives, afin de faire découvrir le Jiangxi et ses merveilles au reste du monde, explique le Bureau d'information de la province du Jiangxi.

Le Jiangxi, situé dans le sud de la Chine, recèle non seulement des montagnes luxuriantes et des eaux émeraude, mais aussi des talents exceptionnels et un riche patrimoine culturel. La province abrite par exemple le lac Poyang, plus grand lac d'eau douce en Chine et habitat des oiseaux migrateurs. Grâce à son environnement ouvert et inclusif, elle attire un nombre croissant d'étudiants et d'entrepreneurs étrangers venus pour étudier, travailler et lancer leur propre entreprise.

Jusqu'à présent, cinq vidéos ont été publiées, dont une dédiée à l'entrepreneur néerlandais Micah, qui a lancé sa propre entreprise à Ganzhou, et une sur Saahil, venu d'Inde pour explorer les paysages du Jiangxi. La dernière vidéo sera publiée le 10 décembre 2022 et portera sur le jeune homme égyptien Aly Thabet, qui s'est rendu à Jingdezhen pour percer le secret de la fabrication de porcelaines bleues et blanches.

De plus en plus ouverte au monde, le Jiangxi captive par ses magnifiques paysages et attire les gens grâce à son développement économique rapide. Le Jiangxi souhaite améliorer la communication avec les gens du monde entier à l'aide des vidéos, et la province se fait un plaisir d'accueillir les personnes qui s'y rendent pour visiter la région, travailler ou s'y installer.

Liens des images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=435093

Légende : Des vidéos sur des amis étrangers révèlent les merveilles du Jiangxi

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=435098

Légende : Des vidéos sur des amis étrangers révèlent les merveilles du Jiangxi

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957459/1_Amazing_Jiangxi.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957458/2_Amazing_Jiangxi.jpg

SOURCE The Information Office of Jiangxi Province