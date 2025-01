Six champions de la conservation désignés comme finalistes du prix Indianapolis 2025 (DeHaan)

INDIANAPOLIS, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le Prix Indianapolis a désigné six éminents défenseurs de l'environnement comme finalistes DeHaan pour le prix 2025. Ce prix biennal récompense les défenseurs des animaux qui ont remporté des victoires majeures dans la sauvegarde d'une espèce animale ou d'un groupe d'espèces. Les finalistes DeHaan recevront chacun un prix de 50 000 dollars pour poursuivre leurs efforts.

Le prix Indianapolis, qui fête aujourd'hui son 20e anniversaire, est le principal prix mondial pour la conservation des animaux. Il récompense des personnes qui sont à l'avant-garde de la protection des espèces et de la recherche.

Les 2025 finalistes DeHaan ont été choisis parmi 44 candidats sur la base des résultats mesurables de leur travail, de la qualité de la science appliquée à leurs efforts et de l'esprit de coopération dont ils ont fait preuve.

« Ces six défenseurs extraordinaires de la nature ont obtenu des résultats tangibles dans la sauvegarde d'espèces menacées dans le monde entier. Grâce au prix Indianapolis, nous sommes fiers de mettre en lumière ces héros de la conservation dont le travail nous donne de l'espoir pour l'avenir des espèces vulnérables de notre planète », a déclaré Rob Shumaker, président-directeur général de la Société zoologique d'Indianapolis.

Les six finalistes DeHaan sont les suivants :

Alberto Alves Campos (Aquasis, Brésil, et Université de Colombie-Britannique, Canada) - Biologiste de la conservation, fondateur d'Aquasis, une organisation à but non lucratif qui promeut la conservation des espèces menacées et des habitats au Brésil. M. Campos a contribué à améliorer l'état de conservation du lamantin des Antilles au Brésil et a créé un site du réseau de réserves pour les oiseaux de rivage de l'hémisphère occidental pour les zones d'hivernage du bécasseau maubèche, une espèce menacée.

Lisa Dabek, Ph.D. (Tree Kangaroo Conservation Program, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Woodland Park Zoo, États-Unis) - Créateur de la première zone de conservation en Papouasie-Nouvelle-Guinée axée sur les kangourous arboricoles. Mme Dabek est la fondatrice du programme de conservation du kangourou arboricole, dans le cadre duquel elle travaille avec les communautés indigènes locales et les gouvernements régionaux afin d'établir des plans de conservation à long terme pour l'espèce.

Biruté Mary Galdikas, Ph.D. (Orangutan Foundation International, USA) - Chercheur sur les orangs-outans qui a été le premier à documenter le long intervalle de naissance des orangs-outans et à enregistrer plus de 400 types d'aliments consommés par les orangs-outans. En tant que président et cofondateur de la Fondation internationale de l'orang-outan, le Dr Galdikas a contribué à la libération de plus de 500 orangs-outans réhabilités dans la nature et a fourni des détails sans précédent sur l'écologie des orangs-outans. Galdikas a été nommé finaliste du prix Indianapolis DeHaan en 2023.

Julie Packard (Monterey Bay Aquarium, États-Unis) - Leader international dans le domaine de la conservation des océans, Mme Packard s'efforce de protéger les espèces et les écosystèmes marins. Elle a mené la charge pour le mouvement des produits de la mer durables en construisant un programme mondial de produits de la mer fondé sur la science des écosystèmes et une approche basée sur le marché. En tant que directrice exécutive fondatrice de l'aquarium de la baie de Monterey, Mme Packard est l'un des principaux défenseurs d'une réforme politique fondée sur la science en faveur de la santé des océans.

Lily-Arison René de Roland, Ph.D. (The Peregrine Fund, Madagascar) - Révolutionnant la conservation à Madagascar, le Dr René de Roland a contribué à l'établissement de cinq aires protégées nationales totalisant 1 550 milles carrés. En tant que directeur national du programme Madagascar du Peregrine Fund, René de Roland a contribué à la découverte de plusieurs nouvelles espèces, dont le canard colvert de Madagascar, des espèces de lémuriens et une araignée-loup. Ses modèles communautaires atténuent les conflits entre l'homme et la faune et permettent la conservation des espèces animales menacées de Madagascar.

Lee James Taylor White, Ph.D. (Institut de recherche en écologie tropicale, Gabon, et Université de Stirling, Écosse) - Biologiste de terrain et défenseur de l'environnement depuis 40 ans, le Dr White concentre ses recherches sur l'éléphant de forêt d'Afrique, espèce gravement menacée, et sur son rôle écologique essentiel dans les pays du bassin du Congo. M. White a dirigé des évaluations approfondies de la population, lutté contre la perte d'habitat, créé un réseau de 13 parcs nationaux au Gabon et fondé de nouvelles collaborations, protégeant ainsi la moitié des éléphants de forêt du monde.

Le lauréat du Prix Indianapolis 2025 sera annoncé en mai et recevra une récompense de 250 000 dollars. Le lauréat et les finalistes DeHaan seront honorés lors du gala du prix Indianapolis le 27 septembre 2025, présenté par Cummins, Inc. dans le centre-ville d'Indianapolis.

Pour plus d'informations sur les finalistes du Prix Indianapolis 2025 DeHaan, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les précédents lauréats du prix Indianapolis, consultez le site IndianapolisPrize.org.

Le prix Indianapolis reconnaît et récompense les défenseurs de l'environnement qui ont remporté des victoires majeures en faveur de la durabilité d'une espèce animale ou d'un groupe d'espèces. Depuis 2006, le prix Indianapolis a attribué plus de 7 millions de dollars en espèces non affectées, faisant progresser le travail des scientifiques spécialistes de la conservation grâce à un soutien financier et à la sensibilisation du public. Le prix Indianapolis est une initiative de conservation emblématique de la Société zoologique d'Indianapolis, Inc.

