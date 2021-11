SiYi Intelligence a dévoilé son dernier système robotisé de rééducation des mains en exosquelette souple à MEDICA 2021, comblant le vide dans le marché européen de la neurorééducation

Le système de rééducation des mains SYREBO TM , combiné avec la technologie robotique flexible et la théorie des neurosciences, offre aux patients de multiples modes d'entraînement, aidant et favorisant la récupération des lésions nerveuses centrales et accélérant le processus de récupération des mains, couvrant de manière exhaustive l'ensemble du processus, de la période de paralysie molle à la période de récupération.

Le dernier modèle SY-HR08E prend également en charge la gestion multi-utilisateurs, les données de formation, les échelles, ainsi que l'évaluation de la coordination, les rapports et l'impression. Ce modèle non seulement répond aux besoins en gestion hospitalière multi-utilisateurs, mais fournit également une base plus précise et scientifique aux thérapeutes pour traiter les patients.

De plus, les gants de rééducation SYREBOTM Soft (usage à domicile) ont également attiré de nombreux visiteurs qui souhaitaient les tester. Sa petite taille, son fonctionnement simple, sans fil et pratique, ont suscité de nombreux éloges.

Selon la recherche, les robots de rééducation sur les marchés européens et américains sont dominés par des équipements médicaux rigides et traditionnels à grande échelle. Leader mondial, SiYi Intelligence est une société de haute technologie qui œuvre à l'application de la robotique douce aux équipements de rééducation. L'entreprise a développé une matrice produit pour les produits cliniques et ménagers pour combler cette lacune. En raison de la pandémie, la formation en rééducation des patients à l'hôpital a été fortement touchée. La présence de SYREBOTM a également permis de répondre aux besoins des patients en matière de rééducation à domicile.

À propos de SiYi Intelligence

Fondée en 2017, SiYi Intelligence est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de robots de rééducation, spécialisée dans la fourniture d'équipements et de services de rééducation intelligents pour les hôpitaux, les collectivités et les familles. À l'heure actuelle, les principaux produits sont EasyWalk®, la série de gants robotisés de rééducation des mains SYREBOTM, entre autres. SiYi Intelligence a déposé plus de 40 brevets et participé à un certain nombre de travaux de recherche et développement d'envergure nationale.

Jusqu'à présent, la société a obtenu la certification NMPA chinoise, la certification FDA américaine, ainsi que la certification CE de l'UE. Ce lancement en douceur de l'exposition MEDICA 2021 marque également l'arrivée de la série de robots de rééducation des mains SYREBOTM en Europe et sur le marché mondial.

